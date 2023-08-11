Компания Infinix выпустит Zero 30 5G с изогнутым AMOLED-дисплеем в конце августа

Infinix подтвердила свое намерение представить новый смартфон Zero 30 5G. По информации, доступной на данный момент, официальная презентация устройства запланирована на конец августа. В связи с этим компания представила первые изображения задней панели смартфона. На фото видно, что Infinix Zero 30 5G будет доступен в синем и светло-желтом цветовых вариантах.сети

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Задняя панель этого смартфона очень интересна: на ней расположен большой модуль камеры, содержащий вспышку и датчики на отдельной прямоугольной площадке. Основная камера имеет разрешение 108 Мп, а фронтальная - 50 Мп. Это позволит делать высококачественные цветные фотографии и видеоролики.

Смартфон оснащен 10-битным изогнутым AMOLED-дисплеем, защищенным стеклом Corning Gorilla 5 спереди и сзади. Такая кривизна дисплея была выбрана для создания более привлекательного визуального восприятия, улучшения качества изображения и повышения комфорта при просмотре контента. Также будет доступна версия с кожаной отделкой, которая добавит элегантности и роскоши внешнему виду смартфона.

Infinix Zero 30 5G работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8020, оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В качестве операционных систем предлагаются Android 13 и XOS 13.1. Можно выбрать либо универсальную операционную систему для большинства устройств разных производителей, либо индивидуальный корпус со своими особенностями и функциональностью.

Ожидается, что Infinix Zero 30 5G станет одним из самых ожидаемых смартфонов этого года. Его расширенные возможности и элегантный дизайн привлекли внимание многих пользователей, а внедрение технологии 5G обеспечивает быструю и стабильную работу сети.