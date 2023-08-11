Он оснащен 14-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2, разрешением 2K и охватом 100% цветовой гаммы sRGB

В мае текущего года компания Huawei представила свою новинку - ноутбук MateBook 14 2023. Однако, на тот момент он был доступен только с 16 ГБ оперативной памяти. Но сегодня Huawei выпустила в Китае новую версию MateBook 14 2023, на этот раз с улучшенными 32 ГБ оперативной памяти.

реклама

Новый MateBook 14 2023 оснащен процессором Core i5-1340p и имеет встроенный накопитель на 1 ТБ. С такими цифрами, этот ноутбук готов справиться с любыми задачами и удовлетворить потребности самых требовательных пользователей. Приятным бонусом станет стильный дизайн и компактные размеры MateBook 14 2023. Ноутбук толщиной всего 15,9 мм и весит всего 1,49 кг, позволяя легко помещаться в рюкзаке или сумке и брать его с собой куда угодно.

К тому же, новая версия ноутбука подарит ещё больше свободы и производительности благодаря увеличенному объему оперативной памяти. Вы сможете запускать несколько приложений одновременно, работать с большими файлами и наслаждаться быстрой и плавной работой ноутбука. Данное устройство имеет два порта USB-A, один порт USB-C, разъем HDMI и аудиопорт на 3,5 мм.

Huawei продолжает радовать своих поклонников инновационными решениями и высококачественными продуктами. В общем, MateBook 14 2023 - это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и надежный ноутбук для работы и развлечений.