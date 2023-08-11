Motorola Edge 40 Neo - это новый смартфон с передовыми технологиями на базе процессора MediaTek Dimensity 1050

Несколько дней назад в Интернете появилось рекламное изображение смартфона Motorola, представленного как Motorola Edge 40 Neo. Это вызвало интерес у многих пользователей. По сегодняшним сообщениям, смартфон Motorola Edge 40 Neo был обнаружен в списке на Amazon IT (Испания). Согласно этому списку, он будет доступен для покупки с 15 сентября по цене около 40 000 рублей. Ожидается, что смартфон будет запущен в Европе к этой дате.

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Что касается особенностей Motorola Edge 40 Neo, на странице продукта указано, что устройство будет оснащено 6,55-дюймовым дисплеем pOLED FHD+ с частотой обновления 144 Гц. Это гарантирует яркое и плавное отображение контента на экране.Операционная система Android 13 будет являться основой для работы смартфона. Он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 1050, что обеспечит высокую производительность и быструю работу приложений. Смартфон будет иметь впечатляющую память и хранилище. Он будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что позволит хранить большое количество данных, фотографий и видео.

Особое внимание следует уделить камерам. На задней панели смартфона будет установлена система с двумя камерами. Основная камера будет иметь разрешение 50 МП, что обеспечит высококачественные фотографии, а дополнительная камера на 13 МП позволит делать потрясающие широкоугольные снимки. Motorola Edge 40 Neo будет защищен от воды и пыли по стандарту IP68, что обеспечит надежную защиту устройства в повседневных условиях использования. Он будет доступен в цвете Black Beauty, а также в других цветовых вариантах, предлагая выбор для каждого пользователя.

В целом, Motorola Edge 40 Neo представляет собой новый смартфон с передовыми технологиями и мощными характеристиками. Ожидается, что этот смартфон привлечет внимание любителей технологий и станет прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство.