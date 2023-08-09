Qualcomm достигает 7,5 Гбит/с в полосе частот ниже 6 ГГц со скоростью передачи по нисходящему каналу 5G

Компания Qualcomm сообщает о достижении нового рекорда в скорости передачи данных с использованием модема Snapdragon X75 5G. В их последнем тесте скорость передачи по нисходящему каналу достигла 7,5 Гбит/с в диапазоне частот ниже 6 ГГц. Этот модем поддерживает «5G Advanced-ready» и подключение сразу 10 устройств, обещая достичь скорости 10 Гбит/с в Wi-Fi 7.

Snapdragon X75 в настоящее время находится на стадии тестирования и использование в повседневных технологиях ожидаются во второй половине 2023 года. Они будут доступны для различных устройств, включая смартфоны, мобильный широкополосный интернет, автомобили, вычисления, фиксированный беспроводной доступ (FWA) и корпоративные частные 5G-сети.

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Snapdragon X75 поддерживает функции 5G, включая поддержку четырех устройств на основе уровня модуляции 1024QAM. Модем также обеспечивает высокую скорость передачи по нисходящему каналу в диапазоне частот 6 ГГц.

В тестировании использовалась конфигурация сети независимой сети 5G (SA) с подключением четырех каналов TDD в одном нисходящем канале. Это позволило достичь общей пропускной способности 300 МГц. Модем также оснащен технологией 1024QAM.х

Snapdragon X75 поддерживает частоты от 600 МГц до 41 ГГц и интегрирует оборудование миллиметрового диапазона mmWave (QTM565) с оборудованием Sub-6. Qualcomm заявляет, что новый чип занимает меньше физического пространства и энергоэффективнее предыдущего поколения.

Модем также получил значительные улучшения в области искусственного интеллекта, включая специальный аппаратный тензорный ускоритель. Snapdragon X75 увеличит производительность ИИ в 2,5 раза по сравнению с предыдущим поколением X70.

Qualcomm утверждает, что точность позиционирования увеличилась на 50 процентов благодаря GNSS Positioning Gen 2. Это также снижает энергопотребление и повышает стабильность соединения. Модем также имеет новую опцию Smart Network второго поколения.

Ожидается, что Snapdragon X75 появится вместе с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3. Компания ожидает, что мировые производители будут использовать Snapdragon X75 в своих флагманских телефонах, таких как серия Samsung Galaxy S24.