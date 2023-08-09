Их характеристики позволяют производить непрерывные съемки в формате 8K RAW в течение почти четырех часов.

Мировой поставщик памяти Team Group представил две новые карты памяти для профессиональных съемок - T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B и T-CREATE EXPERT CFexpress Type B. Обе карты разработаны с учетом современных потребностей и обеспечивают высокую производительность при работе с высоким разрешением.

Карты T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B и T-CREATE EXPERT CFexpress Type B используют стандарт CFexpress и обладают высокими скоростями записи и чтения до 1700 МБ/с и 1800 МБ/с соответственно. Это идеальное решение для передачи файлов на компьютер и быстрого просмотра данных. Карта T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B оснащена технологией pSLC, которая обеспечивает картам памяти высокий уровень производительности, сравнимый с SLC, при этом сохраняя превосходную долговечность.

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Благодаря высокой скорости записи в течение длительного периода, которая достигает 1600 МБ/с, T-CREATE EXPERT CFexpress Plus позволяет производить непрерывные съемки в формате 8K RAW в течение почти четырех часов. Емкость карты составляет 1,3 ТБ, обеспечивая безграничные возможности для творчества. Карта T-CREATE EXPERT CFexpress Type B также имеет высокую скорость записи и может записывать видеофайлы формата RAW 8K со скоростью передачи 800 Мбит/с в течение шести часов благодаря емкости до 2 ТБ.

Карты памяти T-CREATE EXPERT CFexpress Plus Type B и T-CREATE EXPERT CFexpress Type B также обладают превосходной совместимостью и подходят для использования с камерами XQD и видеокамерами. Каждая карта сопровождается всесторонней 5-летней гарантией и предлагает услугу восстановления данных в течение срока этой гарантии, что обеспечивает надежное хранение данных.