Его особенность в том, что он является и мощным внешним аккумулятором, и удобной зарядной станцией одновременно

9 августа компания Aohi объявила о своем последнем инновационном продукте - мобильном источнике питания, который обещает изменить наш опыт использования портативных устройств. Этот новый источник питания, известный как Olympian, представляет собой уникальное сочетание функций "два в одном" - он является и мощным внешним аккумулятором, и удобной зарядной станцией одновременно.

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Одной из главных особенностей Olympian является его впечатляющая емкость аккумулятора - 40 000 мАч. Благодаря такой большой емкости, Olympian способен обеспечить несколько полных зарядов для вашего смартфона, планшета или других портативных гаджетов.

Этот источник питания также обладает тремя портами быстрой зарядки USB 2C1A, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств. Благодаря поддержке протокола PD3.1, он обеспечивает высокую выходную мощность до 140 Вт. Это означает, что вы сможете быстро зарядить даже самые требовательные устройства, такие как ноутбуки или игровые консоли.

Также он обратно совместим с протоколами быстрой зарядки PD3.0 и PD2.0, что делает его совместимым с широким спектром устройств. Это означает, что даже если ваше устройство не поддерживает последний протокол PD3.1, вы все равно сможете воспользоваться всеми преимуществами Olympian. Хотя пока неизвестно, как Olympian будет сочетаться с новым мобильным источником питания Aohi, можно предположить, что компания будет стремиться предложить лучшие решения для своих клиентов.

В целом, новый мобильный источник питания Aohi Olympian обещает быть мощным и универсальным решением для всех ваших потребностей в зарядке. Благодаря его высокой емкости, быстрой зарядке и привлекательному дизайну он будет популярен в своём сегменте.