Будут выпущены: контроллеры для приставок Nintendo Switch и Microsoft Xbox Series X|S, сумки для хранения Nintendo Switch и держатели карт памяти для них.

Гейм-компания Sega объявила о новом партнерстве с популярным брендом игровых аксессуаров PowerA, их сотрудничество вылилось в создание уникальной серии аксессуаров, посвященных культовому персонажу Сонику - ежику-супергерою из игр. В рамках этого сотрудничества были выпущены кастомизированные контроллеры для приставок Nintendo Switch и Microsoft Xbox Series X|S, а также стильные сумки для хранения и держатели карт памяти для игровых карт Nintendo Switch.

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Акио Штрассер, старший директор по глобальному маркетингу в PowerA, поделился новостью и добавил, что команда PowerA с радостью сотрудничала с командой Sega, чтобы внести в свою продукцию таких прекрасных персонажей, как Соник. Он также отметил, что история Соника насчитывает уже более 30 лет, и поколения геймеров выросли с этой франшизой. Поэтому команда PowerA вскоре представит свои аксессуары с образами Соника, и это будет великолепная возможность оживить этих персонажей в реальной жизни.

Официальный сайт PowerA и другие партнерские розничные продавцы вскоре разместят эти уникальные аксессуары на своих полках. Пока что эти товары не представлены на мировых платформах электронной коммерции, однако ожидается, что они появятся для покупки в ближайшем будущем. Цены на эти аксессуары уже объявлены на официальном сайте:

- Кастомизированный контроллер Nintendo Switch в стиле Соника: 29,99 долларов;

- Сумка для хранения Nintendo Switch с тематикой Соника: 19,99 долларов;

- Кастомизированный контроллер Xbox в стиле Соника: 39,99 долларов.