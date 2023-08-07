Панель наушников изготовлена ​​из африканского черного дерева и провода снабжены позолоченными трубами из ореха и латуни.

На рынке были представлены динамические наушники SW2 со звуковой памятью. Комплект MAE включает сменные катетеры для достижения полнополосного звука и широкой регулировки чувствительности. Корпус и внутренняя полость SW2 изготовлены на высокоточных крупногабаритных обрабатывающих центрах с ЧПУ. По новым технологиям полость вырезается из цельного куска алюминиевого сплава, а блок имеет меньший объем, чем у модели SM2.

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Наушники оснащены 8-мм подвижной катушкой SDCN-80GS со звуковой памятью, которая обладает более высокой эффективностью преобразования энергии и улучшенным низкочастотным погружением. Также в них используется улучшенный материал звуковой катушки и новая разделенная композитная вибрационная пластина.

SW2 разработаны с утопленным гнездовым сиденьем, расстояние между поверхностью интерфейса гнездового сиденья и внешней частью полости составляет всего около 1 мм, что позволяет использовать большинство интерфейсных проводов, имеющихся на рынке, диаметром 0,78 мм.

Панель выполнена из африканского черного дерева, а в комплекте идёт стандартный кабель с позолоченными трубками из ореха и латуни, использующий провода серии ASCENT от KIMBER KIMBLE.