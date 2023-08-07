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Представлены динамические наушники Sound Memory SW2 с динамиками 8 мм
Панель наушников изготовлена ​​из африканского черного дерева и провода снабжены позолоченными трубами из ореха и латуни.

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На рынке были представлены динамические наушники SW2 со звуковой памятью. Комплект MAE включает сменные катетеры для достижения полнополосного звука и широкой регулировки чувствительности. Корпус и внутренняя полость SW2 изготовлены на высокоточных крупногабаритных обрабатывающих центрах с ЧПУ. По новым технологиям полость вырезается из цельного куска алюминиевого сплава, а блок имеет меньший объем, чем у модели SM2.

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 Наушники оснащены 8-мм подвижной катушкой SDCN-80GS со звуковой памятью, которая обладает более высокой эффективностью преобразования энергии и улучшенным низкочастотным погружением. Также в них используется улучшенный материал звуковой катушки и новая разделенная композитная вибрационная пластина. 

SW2 разработаны с утопленным гнездовым сиденьем, расстояние между поверхностью интерфейса гнездового сиденья и внешней частью полости составляет всего около 1 мм, что позволяет использовать большинство интерфейсных проводов, имеющихся на рынке, диаметром 0,78 мм.

Панель выполнена из африканского черного дерева, а в комплекте идёт стандартный кабель с позолоченными трубками из ореха и латуни, использующий провода серии ASCENT от KIMBER KIMBLE.

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fynjy_2005
11:50
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7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
11:50
Еще больше скажу, если брать отчет по графическимадаптерам там будет топ уже интел,т.к. у процессоров есть встройка
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Денис Бобровский
11:49
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Deneb inside
11:49
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fynjy_2005
11:48
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7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
11:47
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7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Денис Бобровский
11:47
А что наше правительство дремлет в очередной раз??? Дырявая Усраина давно должна быть уничтожена вся, под Ноль!!! Оу чего ждём-с???🧐
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11:47
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