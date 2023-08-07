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Apple тестирует новый Mac mini с чипом M3
Несмотря на то, что в обновлённом Mac mini будет установлен чип М3, он будет с тем же количеством ядер, что и чип M2

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Apple планирует провести дополнительное мероприятие после анонса iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Это мероприятие, возможно, состоится в октябре или ноябре и будет посвящено новому чипу M3. Ранее появилась информация о том, что Apple выпустит несколько обновленных компьютеров Mac в конце текущего года с использованием чипа M3. Компания уже ведет работы по тестированию новых моделей Mac, которые будут оснащены этим новым процессором. По последним данным, Apple, вероятно, тестирует новую версию Mac mini с чипом M3.

Ранее уже составлялся список всех компьютеров Mac, которые могут получить обновление с помощью чипа M3 в этом году. Однако Mac mini не был включен в этот список. 

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Потенциально Apple планирует анонсировать модели MacBook Air с чипом M3, 13-дюймовый MacBook Pro и iMac позже в этом году. Однако модели MacBook Pro и высококлассный Mac mini могут быть анонсированы только в следующем году. Это связано с тем, что Mac mini уже обновлен внутренними компонентами, такими как чип M2 Pro. Поскольку чип M2 Pro не будет представлен до следующего года, имеет смысл анонсировать Mac mini вместе с высококлассными моделями MacBook Pro. Тем не менее, компания может анонсировать Mac mini с чипом M3 позже в этом году, оставляя модель M3 Pro на следующий год.

Согласно слухам, M3 Mac mini будет иметь такое же количество ядер, как и текущая модель M2 Mac mini. Это значит, что единственным новым улучшением будет чип M3. Он будет оснащен 8-ядерным процессором и 10-ядерной графической картой, в сочетании с 24 ГБ оперативной памяти. 8-ядерный процессор будет включать четыре производительных ядра и четыре энергоэффективных ядра. Стоит отметить, что у Mac mini начальная конфигурация имеет 8 ГБ оперативной памяти, но версия, которую тестирует Apple, оснащена 24 ГБ.

Чип Apple M3 будет изготовлен по 3-нанометровой технологии TSMC, что обеспечит повышенную вычислительную и графическую производительность MacBook. Благодаря низкому энергопотреблению чипа, чип M3 сможет увеличить время автономной работы MacBook Pro на один или два часа. Хотя это пока только предположения, компания обязательно поделится подробностями о новом чипе M3 и Mac mini позже в этом году.

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