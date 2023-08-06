Производитель признал, что сделал акцент на экономическую эффективность, а не на качество товаров

Вчера производитель хранилищ Damo представил новый твердотельный накопитель, названный "Cartdrives", с передачей данных на скорости 10 Гбит/с. Он официально сообщил, что устройство будет доступно в этом месяце. К тому же, уже вышли в продажу игровая клавиатура GK-100 и мышь GM-100 из серии Gaming G, но пока неизвестно, когда будут выпущены оставшиеся аксессуары.

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Судя по изображению, новая киберспортивная клавиатура имеет классическую форму и предлагает выбор между зелеными и красными переключателями. На красоту геймерских устройств также обращено внимание, поскольку клавиатура будет поддерживать RGB-освещение с разнообразными световыми эффектами.

Кроме того, Damo анонсировала новые модули памяти для настольных компьютеров, включая версию с RGB-подсветкой и матовую версию. Однако, пока нет информации о спецификациях этих продуктов.

Недавно Damo также выпустила серию новых твердотельных накопителей, карт памяти и продуктов памяти, с акцентом на экономическую эффективность. Производитель открыто признался, что стремится к искренней инновационности и представил себя как уникальный бренд. Однако, признались, что продукт Damo все еще нуждается в дополнительной разработке.