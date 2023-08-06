Утверждается, что внутри мини-ПК будет оснащён лучшим оборудованием от NVIDIA и Intel

Thunderobot Mix - компактный игровой ПК, который обладает геймерскими возможностями на уровне игровых консолей, благодаря своему маленькому размеру и высококлассным характеристикам. Thunderobot - китайская компания, пока еще не распространила свои продукты в глобальных магазинах. Недавно компания представила высокопроизводительный игровой ноутбук Bumblebee 2023, который оснащен мощным мобильным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090.

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Хотя спецификации компанией пока не раскрыты, ранее уже упоминалось, что он будет иметь процессоры Intel 13-го поколения HX и графические процессоры RTX 40. Ожидается, что мини-ПК MIX будет доступен в различных конфигурациях с процессорами Intel i7-13620H и i9-13900H, а также с мобильными графическими процессорами GeForce RTX 4060 и RTX 4070. Thunderobot заявил, что энергопотребление мини-ПК составляет до 140 Вт.

Некоторые компании, такие как ASUS и Minisforum, только недавно интегрировали серию NVIDIA GeForce RTX 40 в свои мини-ПК. За этим стоит ряд причин, такие как высокие затраты и определённые ограничения. ASUS, как известно, работает над линейкой мини-ПК следующего поколения "ROG NUC", которая, по ожиданиям, будет обладать высокими техническими характеристиками, но продукты этой линейки скорее всего будут продаваться по высокой цене.

Thunderobot также опубликовал предварительное изображение мини-ПК MIX на своей официальной странице Weibo. С точки зрения дизайна, мини-ПК выглядит потрясающе и предлагает футуристическую внешность, которая идет вразрез с размерами консолей Sony PS5 и Xbox Series X.

Официальная цена мини-ПК Thunderobot "MIX" пока не раскрыта, хотя сообщается, что базовая конфигурация будет стоить около 836,59 долларов, что является достаточно справедливым ценовым предложением, принимая во внимание его технические характеристики. Компания планирует представить дополнительную информацию о продукте в ближайшее время.