Обновление библиотеки Intel Embree Ray Tracing улучшает возможности трассировки лучей на графических процессорах Arc

Вчера Intel объявила о выходе обновленной версии своей популярной библиотеки Intel Embree Ray Tracing, которая значительно улучшает возможности трассировки лучей на графических процессорах Arc.

Intel Embree известна как открытая библиотека ядер трассировки лучей, которая используется профессионалами в медиа-индустрии для улучшения производительности рендеринга и ускорения процесса. Технология была награждена призом "Научно-технические достижения" за свой вклад в индустрию и широко используется компаниями, такими как Chaos V-Ray, Dreamworks MoonRay, Mercenaries Engineering Guerilla, Maxon Cinema 4D, и другими.

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В свете растущей потребности в инновациях в медиа-индустрии, влияние Intel Embree становится еще больше, и новая версия Intel Embree 4.2 устанавливает более высокую планку. Одним из значительных изменений, внесенных в последний релиз, является интеграция реализации oneAPI SYCL для графического процессора Intel Arc.

Входя в состав набора инструментов Intel oneAPI Rendering Toolkit, Embree теперь доступна для графических процессоров Arc. Intel Embree 4.2 предлагает разработчикам возможность независимо писать код на C++ для процессоров и графических процессоров, что позволяет сократить время разработки и обслуживания кода. Intel провела сравнение своего Arc A750 с процессором i9-12900K, чтобы продемонстрировать возможности этой функции на одном исходном рендерере.

Полученные результаты показывают, что после этого обновления платформа Arc значительно ускорится, особенно в коммерческих приложениях. Intel предоставляет потребителям возможность перейти на графические процессоры Arc для повышения производительности рендеринга, что не только экономически выгодно, но и в некоторых сценариях значительно превосходит производительность ЦП.

Сравнение между Intel Arc A750 и NVIDIA GeForce RTX 3060 в OptiX и Embree показывает преимущество Intel в технологиях масштабирования и рендеринга.

Более того, Intel Embree 4.2 поддерживает обратную совместимость для поддержки предыдущих функций API. Эта технология также получила поддержку в Blender 3.6 LTS, и Intel продемонстрировала возможности Intel Embree в Blender. Хотя Intel Embree 4.2 еще не является частью набора инструментов рендеринга oneAPI, библиотеку с открытым исходным кодом можно найти на GitHub.