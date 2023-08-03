OnePlus показала версию магнитной беспроводной зарядки с жидкостным охлаждением

OnePlus официально объявила о том, что версия магнитной беспроводной зарядки с жидкостным охлаждением выйдет уже 9 августа. Новый продукт добился отвода тепла во время воспроизведения мультимедиа и зарядки и при таком охлаждении температура без нагрузки достигает всего 34 ℃.

Как уже сообщалось ранее, в апреле этого года OnePlus выпустила 45-ваттный радиатор с жидкостным охлаждением. Изделие весит около 78 г (без учета шланга) и имеет радиус всего 48 мм. Он не нагревается с обратной стороны, а уровень шума всего 21 децибел.

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После подключения жидкостного кулера OnePlus 45 Вт к мобильному телефону с поддержкой Bluetooth включается режим X performance, в котором процессор телефона активирует бОльшую мощность ядра процессора и запускает более высокие частоты для включения разгонной производительности мобильного телефона. У кулера имеется синхронная привязка “Xiaobu command”, которая обеспечивает интеллектуальные настройки игры.

45-ваттный кулер OnePlus с жидкостным охлаждением использует 254 высокоэффективные полупроводниковые частицы, что позволяет увеличить максимальный перепад температур на 2°C, а в помпе используются подшипники POM и высокомоментные роторы из нержавеющей стали.