Игровая клавиатура Lemokey L3 предлагается в разных цветовых схемах и имеет переназначаемые клавиши

Производитель механических клавиатур Keychron недавно объявил о своем выходе в игровую сферу, выпустив бренд Lemokey, специализирующийся на выпуске высококлассных клавиатур и игровой периферии. Первый продукт компании - клавиатура L3 - был произведён с помощью краудфандинга на платформе KickStarter. Напомним, что краудфандинг - это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют средства и другие ресурсы для поддержки работы других людей и организаций.

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По сути, L3 представляет собой модифицированную версию существующей беспроводной клавиатуры Q3 Pro от Keychron. Игровая клавиатура Lemokey L3 поддерживает беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц и частоту опроса 1000 Гц. Она предлагается в трёх различных цветовых схемах клавиш, имеет переназначаемые клавиши и настройки макросов для каждой из них. Lemokey L3 поддерживает Bluetooth 5.1 и может подключаться одновременно к трём устройствам.

Сам производитель Keychron отмечает, что если Вы игрок, чувствительный к задержке, то можете выбрать проводную версию.

В настоящее время цена Lemokey L3 на предзаказ начинается от 189 долларов, а поставки начнутся только в октябре.