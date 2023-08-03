Компания Alienware выпустила новую серию игровых ПК, отличающуюся новым дизайном, улучшенным охлаждением и высококлассным аппаратным обеспечением.

Новый игровой ПК Alienware Aurora R16 отличается новым дизайном, улучшенным охлаждением и тонким профилем. Он призван улучшить два ключевых аспекта: во-первых, общую тишину работы, а во-вторых, новый вид дизайна, получивший название "Legend 3".

Реализовать эти аспекты должны следующие улучшения:

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1) оптимизированный воздушный поток: средний уровень шума системы снижен на 20%, температура CPU - на 10%, а температура GPU - на 6%;

2) Экономия пространства: общий объем уменьшен примерно на 40% по сравнению с моделью R15, но внутренний объем остался прежним - 25,2 л;

3) Универсальная эстетика: Универсальный дизайн подходит для самых разных интерьеров.

Aurora 16 - это преемник предыдущей модели Aurora R15, но с совершенно иным дизайном. Знаменитый круглый дизайн корпуса Alien-look был заменен на более традиционный дизайн корпуса ПК. По данным Alienware, размеры нового корпуса составляют 458,4x197x418 мм, а масса - 15,37 кг.

Интересным дизайнерским решением является режим AlienFX Stadium Loop на передней панели корпуса. В нем установлен 120-мм фронтальный вентилятор, который прогоняет воздух через переднюю сетку для охлаждения внутренних аппаратных компонентов. Остальное охлаждающее оборудование включает в себя жидкостный кулер AIO диаметром до 240 мм с двумя 120-мм вентиляторами сверху и еще один 120-мм вентилятор в задней части корпуса с подсветкой AlienFX RGB. И выглядит это прям великолепно.

В плане аппаратного обеспечения Alienware оснастила Aurora R16 новейшими процессорами Intel 12-го и 13-го поколений. Материнская плата имеет 12-фазный VRM с радиаторным охлаждением и поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и 8 ТБ SSD-накопителей (2х4 ТБ). Кроме того, в корпусе предусмотрено до 2 ТБ дополнительного пространства для жёстких дисков.

Что касается графических процессоров, то предлагаются различные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40, как с 16-контактными разъёмами, так и без них. Питание обеспечивается блоками питания с рейтингом 80 Plus Platinum мощностью от 500 до 1000 Вт. Также доступны интерфейсы WiFI 6E и 2,5 GbE, операционная система Windows 11 Home и месячный доступ к Xbox Game Pass Ultimate.