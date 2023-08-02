Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Смартфон Samsung Galaxy S23 FЕ скоро появится в магазинах Индии
Samsung Galaxy S23 FE на сайте сертификации BIS с модельным номером SM-S711B/DS, который, судя по всему, является индийской версией устройства. Это позволяет предположить, что телефон

реклама

По слухам, компания Samsung выпустит смартфон Samsung Galaxy S23 FE в этом квартале (т.е. в 3 квартале 2023 г.). Несколько недель назад Samsung Galaxy S23 FE был представлен на официальном сайте Samsung. Теперь же смартфон, который очень понравился фанатам этой серии, снова появился, но только на сайте сертификации Бюро индийских стандартов (BIS).

Смартфон от Samsung появился на сайте сертификации BIS с модельным номером SM-S711B/DS, который, судя по всему, является индийской версией устройства. Это позволяет предположить, что телефон будет запущен в ближайшее время и, как ожидается, появится сперва на индийском рынке.

реклама

Сертификационный листинг BIS для Samsung Galaxy S23 FE не раскрывает никакой информации о технических характеристиках этого смартфона. Однако некоторые характеристики этого нового смартфона серии FE уже известны, поскольку смартфон уже появлялся на других сертификационных сайтах.

Недавно Samsung Galaxy S23 FE появился в базе данных бенчмарка Geekbench, что свидетельствует о том, что он будет работать на базе собственного процессора Exynos 2200. В некоторых регионах в Galaxy S23 FE будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Смартфон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС OneUI на базе Android 13.

Samsung Galaxy S23 FE ранее получил сертификацию 3C и подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, как указано в листинге WPC. Информация о дизайне Samsung Galaxy S23 FE уже появлялась в прошлом, и, согласно этим утечкам, смартфон будет иметь дизайн, схожий с дизайном предыдущей серии Galaxy S23.

Согласно сертификации SafetyKorea, грядущий Samsung Galaxy S23 FE будет оснащен тройной тыловой камерой, включая 50-мегапиксельную основную камеру. Ожидается, что смартфон будет оснащен аккумулятором ёмкостью 4500 мА/ч.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung #galaxy s23 #galaxy s23 plus #смартфоны samsung #galaxy s23 fe #galaxy s23+ #новые телефоны #новые телефоны samsung
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung Galaxy S24+ на Snapdragon 8 Gen 3 протестировали в Geekbench
Стартовала регистрация на предзаказ проектора второго поколения Samsung Freestyle 2023
В Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus ожидаются экраны LTPO
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
24
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
1
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
8
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
11
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
21
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
6
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
3
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
2
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
1
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
2
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
9
Apple переименовала Twitter в X в App Store, нарушив собственные правила
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
12
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
450
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
19
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
11
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
22
Окончание эпопеи с моей видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
6
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
33
Почему не Искандер, а украинская ракета ПВО поразила жилой дом в городе Кривой Рог
11
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
+

Сейчас обсуждают

Drunk_axxturel
17:59
Рх6500-6400 полкчились такими убогими потому, что это изначально мобильные чипы, сейчас амуде должна сделать норм чипы для такого сегмента
Инсайдер назвал предполагаемые характеристики Radeon RX 7500/XT
Артём Николаев
17:59
Как они считали окупаемость? Потерять 10 танков и 100 чел на штурме, но угнать у врага 20 танков и 200 рабов?
The Guardian: Украинское контрнаступление имеет мало шансов на успех, но может окупиться
Alxorander
17:51
Ахаха, тут хочется уже написать "вы все тупыыые", это жж надо столько бенза на костёр пролить)))) Ртх серия офк лучшая
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Евгений Сом
17:50
Да уж я и не думал что ты настолько тупой. Я тут даже не знаю что и сказать, сходи в больничку что ли может помогут )))))) Во первых покажи где на твоем слайде указано про игровую производительность ...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
swr5
17:49
О, точно моя отметилась.
Видеокарта серии AMD Radeon RX 7000 впервые появилась в статистике Steam
Tosser
17:40
Зачем выдавать линейное чтение за производительность? Всё это не упёрлось реальным задачам.
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
OgoGoLog
17:39
"хламе советском" Эта модификация 2019 года. Откуда вы такие комментаторы безграмотные лезете...
На Омском заводе транспортного машиностроения освоили штатное усовершенствование брони Т-80БВМ
Сулейман Сулейманов
17:38
Ребята работают и много что ещё нового появится.
Нигерия задумалась о закупке российских перспективных истребителей Су-75
OgoGoLog
17:37
Всё это в гугле есть. С советских времён о крупных предприятиях все всё знали. Кто до Омска то дотянется?
На Омском заводе транспортного машиностроения освоили штатное усовершенствование брони Т-80БВМ
Гриша
17:36
Я сейчас уже пришёл в берлогу, это тебе немножко арбузика оставил, на похавай мой личный раб. Ps. Ой а там же у него , возле кулька, это же wd black самый топовый nvme в мире.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем