Samsung Galaxy S23 FE на сайте сертификации BIS с модельным номером SM-S711B/DS, который, судя по всему, является индийской версией устройства. Это позволяет предположить, что телефон

По слухам, компания Samsung выпустит смартфон Samsung Galaxy S23 FE в этом квартале (т.е. в 3 квартале 2023 г.). Несколько недель назад Samsung Galaxy S23 FE был представлен на официальном сайте Samsung. Теперь же смартфон, который очень понравился фанатам этой серии, снова появился, но только на сайте сертификации Бюро индийских стандартов (BIS).

Смартфон от Samsung появился на сайте сертификации BIS с модельным номером SM-S711B/DS, который, судя по всему, является индийской версией устройства. Это позволяет предположить, что телефон будет запущен в ближайшее время и, как ожидается, появится сперва на индийском рынке.

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Сертификационный листинг BIS для Samsung Galaxy S23 FE не раскрывает никакой информации о технических характеристиках этого смартфона. Однако некоторые характеристики этого нового смартфона серии FE уже известны, поскольку смартфон уже появлялся на других сертификационных сайтах.

Недавно Samsung Galaxy S23 FE появился в базе данных бенчмарка Geekbench, что свидетельствует о том, что он будет работать на базе собственного процессора Exynos 2200. В некоторых регионах в Galaxy S23 FE будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Смартфон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС OneUI на базе Android 13.

Samsung Galaxy S23 FE ранее получил сертификацию 3C и подтвердил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, как указано в листинге WPC. Информация о дизайне Samsung Galaxy S23 FE уже появлялась в прошлом, и, согласно этим утечкам, смартфон будет иметь дизайн, схожий с дизайном предыдущей серии Galaxy S23.

Согласно сертификации SafetyKorea, грядущий Samsung Galaxy S23 FE будет оснащен тройной тыловой камерой, включая 50-мегапиксельную основную камеру. Ожидается, что смартфон будет оснащен аккумулятором ёмкостью 4500 мА/ч.