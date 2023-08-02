Вслед за видеокартой iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC Colorful выпустили материнскую плату CVN B760M-BACK FROZEN WIFI

Как мы уже знаем, китайский бренд Colorful недавно выпустила дискретную видеокарту iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC со скрытой проводкой, а также соответствующий корпус и блок питания. Теперь этот же бренд выпустил красочную материнскую плату CVN B760M-BACK FROZEN WIFI, которая уже поступила на полки магазинов.

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Согласно официальному описанию, CVN B760M-BACK FROZEN WIFI V20 имеет особый дизайн задних разъемов. Большинство из портов расположены на задней панели материнской платы, что обеспечивает отличную маскировку кабелей. Материнская плата имеет белый дизайн печатной платы, фазовое питания 12+1+1, три слота PCIe 4.0 для твердотельных накопителей, слот PCIe 5.0 для дискретной видеокарты, а также поддерживает оперативную память DDR4 и сетевую карту Wi-Fi 6.

К преимуществу можно отнести также то, что она имеет защитные схемы от перегрузки и короткого замыкания. Кроме того, она оснащена позолоченными разъёмами и влагозащищенными разъёмами ввода-вывода из нержавеющей стали.

На задней материнской платы находятся следующие разъёмы: 4шт - USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 Type-А, USB 3.2 Gen 2 Type-С, DP, HDMI, разъём Rj-45 2,5 Гбит/с, 2шт - антенны WIFI 6 и стандартные аудиоразъëмы 3,5 мм.