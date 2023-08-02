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Выпущен смартфон для слепых с NFC-метками для звонков
Компания, занимающаяся современными мобильными решения для людей с ограниченными возможностями, представила смартфон SmartVision 3

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Компания RAZ Mobility, поставщик мобильных ассистивных технологий, объявила о выпуске смартфона Kapsys SmartVision 3, предназначенного для слепых людей или с ослабленным зрением. 

SmartVision 3 - это полнофункциональный смартфон на базе ОС Android. Экран поддерживает сенсорный ввод, но есть и физические кнопки, чтобы облегчить работу слабовидящим пользователям. Кроме того, на правой стороне телефона имеется специальная кнопка для быстрой активации Google Assistant для голосовых команд и голосового ввода.

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SmartVision 3 также поставляется с предустановленными специальными приложениями для слабовидящих, такими как Note Validator, Colour Detector, Light Detector и Magnifier. Они помогают распознавать купюры, цвета и уровень освещённости. Телефон также может использоваться для распознавания объектов и выполнения таких действий, как совершение звонков с помощью NFC-меток, для чего телефон оснащен пятью NFC-метками. Кроме того, SmartVision 3 имеет собственное беспроводное зарядное устройство, специально разработанное для слепых.

SmartVision 3 имеет 3,5-дюймовый сенсорный экран в верхней части и физическую клавиатуру в нижней. Над дисплеем расположены динамик и камера для видеозвонков. В верхней части телефона находится 3,5-мм аудиоразъем для наушников и кнопка включения/выключения. На задней панели также расположены камера и датчик отпечатков пальцев.

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