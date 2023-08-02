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Китайская Loongson представила серверный процессор 3A6000 на архитектуре Dragon
Серверный процессор нового поколения сравним с Intel 10-го поколения

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Китайская компания по производству процессоров Loongson Technology Corporation Limited анонсировала новое поколение четырëхъядерных процессоров Loongson 3A6000, основанных на архитектуре Dragon. 

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Согласно результатам тестирования, проведенного лабораторией Saixi Labs Китайского института стандартизации электронной техники, четырëхъядерный процессор Loongson 3A6000 с основной частотой 2,5 ГГц набрал 43,1/54,6 балла в базовом однопоточном тесте SPEC CPU 2006 с фиксированной и плавающей запятой соответственно. Показатели многопоточности с фиксированной и плавающей запятой достигли 155/140 баллов соответственно, пропускная способность двухканальной памяти DDR4-3200 Stream - более 42 ГБ/с, а показатели Unixbench - более 7400 баллов. Судя по результатам соответствующих тестов, общая производительность процессора Loongson 3A6000 сопоставима с четырëхъядерными процессорами Intel Core 10-го поколения. 

Приведенные выше результаты тестирования получены на базе 4-ядерного 8-поточного процессора Loongson 3A6000 на тактовой частоте 2,5 ГГц. Также в тесте использовались: оперативная память DDR4 3200 общим объёмом 8Гб, жёсткий диск 256Гб NVME, операционная система Loongnix (V20.4) и компилятор LoongArch64 gcc8.3 на основе тестового стенда.

Серверный процессор Loongson 3A6000 - первый продукт микроархитектуры Loongson четвертого поколения, объединяющий четыре новых высокопроизводительных 64-разрядных процессорных ядра LA664. Ядра поддерживают 128-разрядные инструкции расширенной векторной обработки (LSX) и 256-разрядные инструкции расширенной векторной обработки (LASX), а также технологию синхронной многопоточности (SMT2), всего в чипе восемь логических ядер. В Loongson 3A6000 интегрирован двухканальный контроллер DDR4-3200, а также безопасные и надёжные модули для поддержки решений безопасной загрузки и приложений, которые представляют секретность. Официальный выпуск и дата запуска продуктов Loongson 3A6000 на данный момент ещё не назначены. 

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