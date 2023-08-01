Сегодня компания Samsung на своём сайте открыла регистрацию на предзаказ своего нового проектора, который стартует 8 августа

В январе этого года компания Samsung представила на выставке CES проектор Freestyle 2023, который мощнее оригинальной модели и стоит гораздо дешевле. И вот сегодня стало известно, что предзаказ этого нового проектора начнётся 21 августа, при этом регистрация уже началась.

И исходя из обнародованной информации от Samsung, можно точно сказать, что проектор выполнен в полностью белом цветовом решении и весит всего 0,8 кг, что позволяет держать его одной рукой. Проектор управляется с пульта дистанционного управления на солнечных батареях, которые перезаряжаются при помощи комнатного освещения, а также новой функцией фокусировки в одно касание и интеллектуальным смарт-экраном, обеспечивающим быстрое и четкое отображение картинки.

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Два портативных проектора нового поколения смогут объединять свои экраны в один с помощью приложения Sarmsung Connect. Проекторы также поддерживают свободную проекцию на 180°, бесконтактную автокоррекцию и автофокусировку в реальном времени, проецирование экрана одним касанием, зеркальное отображение мобильного телефона и встроенные динамики мощностью 5 Вт с объемным звуком.

А для тех, кто увлекается геймингом, Samsung Freestyle 2023 предлагает игровую платформу Samsung Gaming Hub. Она поддерживает многие популярные сервисы: NVIDIA GeForce Now, Xbox xCloud, Google Stadia и другие.