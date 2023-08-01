Нашумевший разработчик Raspberry Pi выложил в одной из соц.сетей свою новую разработку

Сегодня производитель и разработчик Иван Кулешов опубликовал в Twitter/X сообщение, в котором продемонстрировал интересную модификацию Mac Mini. Проявив немного изобретательности, он смог запитать Mac Mini по технологии PoE (да, с помощью кабеля Ethernet), причем кабель Ethernet также выполняет функцию резервного источника питания. Кулешов является создателем Raspberry Pi Compute Blade, говоря простым языком, недорогой одноплатной системы.

реклама

В процессе модификации этого PoE Mac Mini Кулешов обнаружил, что оригинальный Ethernet-порт необходимо немного изменить. Оригинальный разъем не был полностью распаян, и его пришлось дорабатывать для работы с новым PoE-оборудованием. В данном случае Кулешов использовал разъемы MagJack.

По словам Кулешова, лучшим способом получить необходимое оборудование было разобрать существующий MagJack - разъем Ethernet RJ45 со встроенными магнитами для работы порта по технологии PoE.

Как и в проекте Computе Blade, Кулешов использовал для этого преобразования имеющиеся у него готовые модули. Эти компоненты передают все сигналы через PoE-коммутатор, что позволяет преобразовывать 12 В и питать Mac Mini. Он подробно описал эту модификацию в своём Twitter/X.

В ближайшее время, он обещал выложить всё на свой сайт, а после этого сделать видео, в котором расскажет больше деталей о Mac mini с PoE и резервирование питания.

(P.S. все изображения использованы в ознакомительных целях)