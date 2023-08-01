Компания Dasung анонсирует ЖК-дисплей, который включает в себя технологию DASUNG X-Color Filter, делая его похожим на бумагу для цветной печати.

Дисплеи Е-ink существуют уже давно и часто используются в электронных книгах. Технология имитирует традиционную бумажную печать: дисплей Е-ink состоит из небольшой прозрачной капсулы, в которой находится жидкость, содержащая черный и белый пигменты. Белые частицы имеют положительный заряд, а черные - отрицательный. Под воздействием электрического поля эти частицы формируют монохромное изображение. Однако компания Dasung стремится перенести эту технологию в компьютерные мониторы. Производитель мониторов запустил кампанию Indigogo для своего второго на сегодняшний день E-Ink монитора - первого в мире цветного E-Ink компьютерного монитора.

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Монитор оснащен 25,3-дюймовым дисплеем с поддержкой 4096 цветов и разрешением 3200 x 1800 (это очень высокое разрешение для 25-дюймового монитора), а также регулируемой по высоте подставкой, позволяющей располагать монитор вертикально. Для выполнения вычислительных задач дисплей монитора имеет сверхбыструю частоту обновления в режиме Turbo и ведет себя как обычный ЖК-дисплей. Кроме того, монитор оснащен пятью различными разъёмами подключения, включая HDMI, DisplayPort, USB Type-C, а также возможностью беспроводного подключения через Miracast и Apple AirPlay.

Переход компьютерных дисплеев на Е-ink может показаться абсурдным, но уже существуют примеры его использования. Устройства на базе технологии Е-ink, такие как электронные книги, планшеты и даже ноутбуки на базе данной технологии, за последние несколько десятилетий стали для некоторых людей первоочередным выбором дисплея, благодаря их внешнему виду, напоминающему бумагу и не напрягающему глаза. Их характерный внешний вид обусловлен особой технологией производства дисплеев, позволяющей выводить текст и изображения без подсветки.

Новый монитор компании Dasung не идеален, но, судя по спецификациям и рекламному видеоролику, цветопередача и время отклика значительно ниже того, что может поддерживать бюджетный ЖК-монитор. Частота обновления дисплея пока не очень хороша и вряд ли близка к 60 Гц, поэтому не стоит ожидать от этого монитора отличных впечатлений от просмотра фильмов-блокбастеров или коротких видеороликов.

Дисплеи Е-ink должны справляться с основными задачами, такими как обработка текстов, электронных таблиц, электронной почты и просмотр веб-страниц, обеспечивая при этом комфорт для глаз. Dasung пока не объявила дату выхода нового монитора.