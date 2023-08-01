Компания Lenovo собирается выпустить собственную игровую консоль под управление Windows 11

По имеющимся данным, компания Lenovo готовит игровую консоль Legion Go на базе APU AMD Ryzen 7040 Phoenix.

Подробности о готовящемся устройстве пока неизвестны, но, как сообщается, консоль будет работать под управлением Windows 11. Lenovo собирается выйти в трудную категорию товаров, конкурируя с ROG Ally от Asus и Steam Deck от Valve. Многие производители уже выбрали Windows 11 в качестве стандартной операционной системы в основном из-за широкой поддержки Microsoft портативных устройств. Компания пообещала усовершенствовать операционную систему, чтобы обеспечить бесперебойную работу пользователей карманных устройств.

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Ожидается, что игровая консоль Legion Go будет оснащена 8-дюймовым экраном, что несколько больше, чем у других продуктов. Хотя большие дисплеи имеют свои преимущества, такие как более широкий угол обзора (FOV) и более удобный пользовательский интерфейс, но при этом они, как правило, потребляют больше энергии от батареи, что совсем не то, чего хотят потребители.

Подробных технических характеристик пока нет в Интернете, но, как отмечает Windows Standard, APU AMD Phoenix стал отраслевым стандартом, а все остальные производители используют архитектуру Zen4. Это, вероятно, означает, что все портативные консоли работают одинаково, но есть различия в том, как они используют мощность APU. Хорошим примером этого является недавнее обновление прошивки Asus ROG Ally, которое повысило производительность на 20%.

Ранее компания Lenovo уже сообщала о планах по выпуску в 2021 году портативной игровой консоли под управлением Android под названием Lenovo Legion Play. Однако это устройство так и не появилось на рынке, но изображение консоли показывает, что она будет оснащена "7-дюймовым дисплеем FHD 16:9 без ободка, HDR 10, встроенным контроллером, двойными динамиками, двойной вибрацией и аккумулятором ёмкостью 7 000 мАч".

Главный вопрос заключается в том, как Lenovo будет конкурировать с самыми известными производителями в отрасли. Ответ на этот вопрос зависит от того, как Lenovo подойдут к производству этого устройства. Скорее всего, Lenovo пойдет по пути создания экономичного устройства, но это потребует компромиссов в плане производительности.