В сети была найдена утечка тестов, предполагаемого Galaxy S24, которая раскрыла кластер ЦП и тактовые частоты смартфона

Хотя до официального запуска серии Galaxy S24 еще несколько месяцев, подробности о телефоне уже сливаются в открытый доступ. Версия Galaxy S24, именуемая как модель SM-S926U, по-видимому, была протестирована с Android 14 на Geekbench 6. Утечка тестов смартфона показывает, что американская версия флагмана будет оснащена Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который является обновлением по сравнению с нынешним графическим процессором.

Результаты были обнаружены обычным пользователем сети, случайно наткнувшимся на них. По скриншотам видно, что Snapdragon 8 Gen 3 будет частью "начинки", которая получила одноядерные баллы - 2233, а многоядерные - 6661 балла. Аналогично с Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 8 Gen 3 имеет всего одно суперядро, и, вероятно, Cortex-X4 был протестирован на частоте 3,30 ГГц. Общий кластер ЦП находится в конфигурации «1 + 3 + 2 + 2», а на изображении ниже показаны тактовые частоты остальных ядер. Больше никаких подробностей о спецификации Galaxy S24 узнать не удалось.

реклама

На данный момент эти результаты тестов более не присутствуют в базе данных Geekbench 6. Есть вероятность того, что результаты могли быть незаконными и источник данных изображений их удалил во избежание уголовной ответственности. В любом случае, утечка тестов интересна, поскольку она раскрыла массу информации не только о флагмане, но и о грядущем Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что компания представит свой флагманский SoC в октябре этого года.