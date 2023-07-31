В связи со стартом продаж складного смартфона Honor Magic V2 в Китае, Honor рассказали о причинах выбора дизайна

В Китае стартовали продажи складного смартфона Honor Magic V2, и компания представила интересную историю дизайна этого устройства. Компактность была в центре внимания разработчиков. Телефон гораздо легче и тоньше, чем Samsung Galaxy Z Fold5 (231 г против 253 г и 10,1 мм против 13,4 мм в разложенном состоянии, соответственно). Представители компании Honor заявили, что провели исследования и выяснили, что компактность смартфона являются приоритетным параметром для большинства пользователей.

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Все начинается с инновационной конструкции петли. Использование титана повышает жесткость, снижает вес и повышает коррозионную стойкость. Крышка, закрывающая вал петли, изготовлена из титана, это на 42% легче и на 150% прочнее, чем раньше.

Корпус петли выполнен из стали, которая используется в бурах. Эта специальная сталь на 20% прочнее и на 25% тоньше ранее использовавшегося алюминия. За счет уменьшения толщины на несколько миллиметров компания достигла паритета в тонкости и прочности петли.

Также HONOR разработала миниатюрные микрофиксаторы, которые по размеру не превышают 5,15 мм. Они предотвращают смещение, которое в дальнейшем приводит к увеличению количества складок после длительного использования. Все компоненты соединяются с помощью миниатюрных регенеративных винтов.

Петли были сертифицированы SGS и выдерживают 400 000 складываний. Если перевести это на использование в реальных условиях, то это примерно 100 складываний в день в течение 10 лет.

Еще одно принципиально новое решение связано с дисплеем. Складной механизм имеет компактную сборку платы дисплея "3 в 1". Разработчики использовали освободившееся пространство, чтобы установить аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч, что весьма впечатляет по меркам складных моделей. Как утверждается, сам аккумулятор тоже особенный. Хотя на бумаге Magic V2 выглядит впечатляюще, придётся дождаться глобального релиза, чтобы самим протестировать всё вышеперечисленное.