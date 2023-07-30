Материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E GENE с AMD Ryzen 7 7800X3D достигла разгона памяти DDR5-9108, что является самым высоким показателем для платформы AMD Ryzen 7000

Очень впечатляющие достижение произошло сегодня и заключается оно в том, что материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E GENE достигла высокого разгона памяти DDR5-9108МТ/с. Хотелось бы напомнить, что DDR5 - это новое поколение памяти, которая обещает значительно большую пропускную способность и производительность по сравнению с предыдущими поколениями памяти.

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Для того, чтобы добиться разгона памяти до DDR5-9108, материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E GENE использовалась в паре с процессором AMD Ryzen 7 7800X3D. В качестве ОЗУ, поддерживающее тайминги CL46-50-50-88-214, был выбран комплект G.Skill DDR5-6600 с определённым номером модели «F5-6600J3440G16G».

Учитывая, что ASUS ROG Crosshair X670E GENE — это новейшая материнская плата не только для геймеров, но и для обычных пользователей, она предлагает широкие возможности для разгона и настройки Вашей системы. Однако следует помнить, что разгон памяти может быть сложным и требует определенных навыков и знаний, чтобы сделать это правильно и безопасно. Поэтому стоит предположить, что для достижения таких высоких разгонов может потребоваться использование не совсем обычных модулей памяти с высокими частотами и определенными настройками BIOS.

В целом, достижение разгона памяти DDR5-9108МТ/с является впечатляющим результатом для ASUS ROG Crosshair X670E GENE и скорее всего следует ожидать еще большей оптимизации памяти для платформы AM5.