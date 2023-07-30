Компания Baikal Electronics сравнила свой Baikal-S с Huawei Kunpeng 920 и Intel Xeon Gold 6230

Российский разработчик процессоров компания Baikal Electronics хочет показать всему миру, что ее чипы могут конкурировать с Intel и Huawei, которые выпускают лучшие процессоры на рынке. В серии тестов, проведенных компанией и предоставленных российскому информационному агентству Cnews, серверный процессор Baikal-S сравнивался с Xeon Gold 6230 от Intel и Kunpeng 920 от Huawei. Чип значительно отстает от процессора Huawei, но в некоторых тестах превосходит старые продукты Intel.

Baikal-S оснащен 48 ядрами Arm Cortex-A75 на 16-нм техпроцессе с базовой частотой 2 ГГц и тактовой частотой 2,5 ГГц; процессор Kunpeng 920 (конкретно 920-4826) оснащен 48 ядрами TaiShan v110 с тактовой частотой 2,6 ГГц, а процессор Baikal - на более старом технологическом узле, чем Kunpeng 920 на новом технологическом узле с использованием новейшего 7-нм техпроцесса TSMC для высокопроизводительных вычислений.

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Процессор Intel Xeon Gold 6230, выпущенный в 2019 году, уже немного устарел и не может быть сильным соперником для Baikal-S. Он имеет всего 20 ядер (40 потоков), базовую тактовую частоту 2,1 ГГц и повышающую тактовую частоту 3,9 ГГц. Это обновление по сравнению с предыдущими сравнениями Baikal Electronics, в которых в качестве конкурента использовался 20-ядерный Xeon Gold 6148 (Skylake).

По какой-то невиданной нам причине российский производитель не включил чип AMD в свое последнее сравнение, что удивительно, учитывая, что Baikal Electronics с энтузиазмом утверждал, что Baikal-S конкурирует с 16-ядерным EPYC 7351 в Zen 1.

Всего было протестировано три процессора, но компания провела не все тесты для процессоров. Неясно, пыталась ли компания отобрать лучшие результаты, чтобы выделить Baikal-S. Исходя из этого, самое сложное в оценке Baikal-S было просмотреть все результаты тестов и найти наиболее подходящие показатели для сравнения.

К сожалению, предоставляя результаты тестирования, компания не раскрывает технические характеристики тестовой системы и условия тестовой среды. Поэтому воспринимать эти результаты можно скептически.

Следует признать, что CoreMark (это бенчмарк, который измеряет производительность центральных процессоров, используемых во встраиваемых системах) далеко не исчерпывающий тест для оценки процессоров. Тем не менее, Kunpeng 920 был на 13% быстрее, чем Baikal-S в однопоточном тесте CoreMark. Kunpeng 920 также превзошел Baikal-S на 23% в многопоточном тесте. Между тем, Baikal-S превзошел Xeon Gold 6230 на 43% в том же тесте.

Тест Stream помогает измерить устойчивую пропускную способность памяти. Хотя мы знаем ни количество каналов памяти, ни скорости, ни емкости модулей DIMM, которые Baikal Electronics использовала для своих тестов. Но согласно результатам, пропускная способность Baikal-S на 34% выше, чем у Xeon Gold 6230 в тесте Stream. Однако российский чип уступил место Kunpeng 920, который показал результат на 33% выше.

Многие знают бенчмарк Linpack, поскольку он является стандартным тестом в рейтинге суперкомпьютеров TOP500. В случае с Baikal Electronics производитель использовал Linpack версии 2.3. Xeon Gold 6230 был лучшим чипом в Linpack, уничтожив Baikal-S на 140% и Kunpeng 920 на160%. Baikal-S одержал небольшую победу над Kunpeng 920, опередив китайский чип на 8%.

Компания Baikal Electronics конечно далека от того, чтобы встать в один ряд с Intel, AMD или даже Huawei, и это подтверждает результаты её тестов. Однако компания надеется, что Baikal-S поднимет планку благодаря поддержке многосокетности. По имеющимся данным, он готов к двухпроцессорным конфигурациям, и компания работает над четырехпроцессорным дизайном.