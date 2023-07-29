Thermalright, которая, среди прочего, выпускает и термопасту, анонсировала новую термопрокладку

Любой опытный пользователь ПК, который следит за своим "монстром" знает, что термопасту необходимо менять как минимум раз в год, а лучше даже — раз в полгода. Но нанесение термопасты на центральный процессор ПК - это навык, который вызывает много разногласий среди пользователей, не говоря уже о различных и иногда не совсем обычных методах нанесения термопасты на процессор. Одни стараются не переборщить, а другие - нанести как можно меньше.

реклама

Компания Thermalright, специализирующаяся на изготовлении систем охлаждения для настольных ПК, выпустила новую термопрокладку под названием 'Helios". Данный продукт сделает процесс нанесения термопасты гораздо проще. Это готовая термопаста толщиной 0,2 мм, которую нужно просто нанести на нижнюю часть кулера перед его креплением к процессору. Такая разработка призвана положить конец спорам о том, сколько термопасты нужно использовать и как наносить ее на процессор.

Представители Thermalright утверждают, что прокладки могут быть использованы в любой комбинации процессор/радиатор, а поскольку размеры двух платформ различаются, компания выпустила сразу две версии: для чипов AMD и Intel. Технические характеристики прокладок включают теплопроводность 8,5 Вт/мК и тепловое сопротивление 0,04°C см²/Вт. Но в то же время компания отмечает, что термопрокладки не следует использовать, если планируете раскрыть весь потенциал процессора путём его разгона.