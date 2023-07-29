Один из инсайдеров, а именно Zuby_Tech , проговорился о некоторой информации по поводу будущей консоли PS5

Начали появляться слухи, что новая PlayStation 5 будет работать в разы холоднее, чем нынешняя модель консоли, и не будет нуждаться в жидкостной системе охлаждения.

На прошлой неделе компания Zuby_Tech ( местный аккаунт в твиттере и инсайдер большинства слухов ) опубликовала видео портативной консоли Project Q от Sony и сообщила, что новая ревизия аппаратного обеспечения серии CFI-1300 будет оснащена 5-нм APU, который не должен нагреваться так сильно, как 7-нм в дебютной модели или 6-нм в серии CFI-1202. В серии CFI-1202 используется 5-нм APU, поэтому консоль не будет поставляться с жидкостным охлаждением.

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Информацию о новой модели PlayStation 5 следует воспринимать с некоторой долей осторожности. Но, судя по тому, что мы знаем о еще не анонсированной аппаратной версии, данные слухи звучат достаточно правдоподобно. Sony уже повысила эффективность CFI-1202, поэтому вполне логично, что новая модель (которая, как утверждается, является улучшенной версией продукции японской компании) будет на ступень выше. По слухам, новая консоль будет поддерживать съемные оптические дисководы и будет не намного меньше по размерам нынешней модели.

Согласно последним новостям, новая PlayStation 5 должна появиться в конце 2023 года.