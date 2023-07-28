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AMD представила Ryzen 9 7945HX3D - первый процессор с 3D-видеокэшем для ноутбуков
ASUS ROG SCAR 17 X3D - первый ноутбук на этом проце

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Компания AMD анонсировала первый в мире процессор с 3D V-Cache для ноутбуков - Ryzen 9 7945HX3D, предлагающий до 128 МБ кэш-памяти. AMD Ryzen 9 7945HX3D больше не является слухами. Состоялся официальный анонс AMD Ryzen 9 7945HX3D, первого процессора с 3D V-Cache для ноутбуков с дизайном ASUS Clawing First.

Несмотря на то, что это совершенно новый процессор, сам чип имеет ту же конфигурацию ядер, что и процессоры Ryzen 7045 "Dragon Range" с архитектурой ядер Zen 4, выполненной в корпусе-чиплете и имеющей схожую компоновку с чипами настольного класса.

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Давайте рассмотрим теперь технические характеристики данного процессора: AMD Ryzen 9 7945HX3D имеет 16-ядерную и 32-поточную конфигурацию, реализованную в виде двух CCD ( является функциональным блоком основных комплексов, составляющих процессор). Каждый CCD содержит 32 Мбайт кэша L3, что в сумме составляет 64 Мбайт, но один из этих CCD оснащен стеком 3D V-кэша объемом 64,0 Мбайт, что увеличивает общий пул до 128 Мбайт. Базовая тактовая частота процессора составляет 2,3 ГГц, что на 200 МГц ниже, чем у Ryzen 9 7945HX, но частота повышения осталась прежней - 5,4 ГГц.

Учитывая незначительные различия в способах обработки напряжений и питания для чипа 3D V-Cache, ожидалось небольшое снижение тактовых частот.

Другие вариации включают TDP 55 Вт+, поскольку этот чип в конечном счете является HX-дизайном, и потребителям будут доступны некоторые виды тюнинга. Стандартный чип HX имеет TDP 55-75 Вт+. Вы также получите тот же графический процессор AMD Radeon 610M, работающий на базе графической архитектуры RDNA 2. Этот небольшой чип с двумя вычислительными блоками вполне подойдёт для легких рабочих нагрузок, не требующих использования дискретного графического процессора ( в дальнейшем просто dGPU ), и поможет сэкономить время автономной работы. Конечно, для игр придется использовать dGPU, поскольку интегрированного графического процессора ( в дальнейшем просто iGPU ) для этого недостаточно силен.

Что касается производительности, то в рамках релиза 5.01.03.005 компания AMD выпустит тот же драйвер чипсета, который оптимизирует производительность игр для процессоров Ryzen 9 3D V-Cache, использующих конфигурацию с двумя CCD. Это очень важно, поскольку позволяет CCD автоматически определять, когда запущена игра, и использовать лучшую CCD для конкретной рабочей нагрузки (в данном случае это CCD с 3D V-Cache). Цифры, обнародованные AMD, показывают, что можно получить потрясающий прирост производительности по сравнению с чипами без 3D V-Cache при сохранении превосходной эффективности. При мощности 40 Вт процессор обеспечивает 23%-ный прирост по сравнению с чипами без V-Cache. Все три конфигурации были протестированы в игре Shadow of The Tomb Raider в режиме 1080p на высоких настройках. Если говорить об игровой производительности, то по сравнению с процессором AMD Ryzen 9 7945HX процессор обеспечивает прирост производительности на 53% и в среднем на 15% в различных игровых играх, что впечатляет и позволит добиться потрясающей производительности на мобильных платформах.

Эти высококлассные процессоры Dragon Range с поддержкой 3D V-Cache, безусловно, дадут фору Intel Raptor Lake-HX и грядущим обновленным моделям 14-го поколения, предлагая потрясающую игровую производительность и эффективную работу в сравнении с очень энергоëмкими чипами от "синей" команды.

AMD Ryzen 9 7945HX3D - 16 ядер, 32 потока, 5,4 ГГц, 128 МБ L3 Cache, 55-75 Вт TDP

AMD Ryzen 9 7945HX - 16 ядер, 32 потока, 5,4 ГГц, 64 МБ кэш-памяти L3, 55-75 Вт TDP

  Если говорить о платформах, то ASUS ROG STRIX SCAR 17 X3D станет одним из первых ноутбуков, в котором будет использоваться новый процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D. Ноутбук выйдет на рынок 22 августа этого года ( скорее всего в России немного позже ) и будет оснащен лучшими графическими процессорами, включая GeForce RTX 4090 и RTX 4080 от NVIDIA. Цена может быть несколько завышена, но для замены настольного игрового компьютера высокого класса эта модель будет обладать достаточной мощностью для энтузиастов.


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