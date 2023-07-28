Компания PixArt, китайский производитель, поставлявший SoC для сенсора JoyCon и другие компоненты для предыдущих домашних консолей Nintendo, таких как Wii и Wii U, сделала одно заявление.

Преемник Nintendo DS еще не был официально анонсирован, однако появившаяся сегодня информация позволяет предположить, что он может появиться в продаже в начале-середине 2024 года. Как сообщают Notebook Check и MoneyDJ, китайский производитель PixArt в своем последнем финансовом отчёте сообщил, что поставляет компоненты японской компании, которая, по его словам, выпустит новую консоль в начале 2024 года, после того как компания не выпускала новых консолей в течение последних лет.

Хотя в отчёте PixArt нет прямого упоминания о новой консоли Nintendo Switch, очень вероятно, что китайский производитель действительно говорит о еще не представленной консоли, поскольку это единственная японская компания, которая не выпускала новую систему уже несколько лет, что полностью исключает Sony.

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Это уже не первый случай, когда китайская компания намекает на скорый выход консоли Nintendo Switch нового поколения в 2024 году. Компания Hongzhun, производящая металлические корпуса, ранее в этом месяце заявила, что ожидает роста продаж во второй половине года, поскольку Nintendo планирует выпустить новую консоль в первом квартале 2024 года. Как уже говорилось выше, компания Nintendo не давала никаких комментариев по поводу преемника консоли Nintendo Switch.

Еще в мае президент компании Shuntaro Furukawa (Шунтаро Фурукава) заявил, что до конца текущего финансового года, который заканчивается 31 марта 2024 года, новое оборудование выпускаться не будет. Однако, поскольку девкиты (наборы разработчика), по всей видимости, уже находятся в руках избранных разработчиков, следует ожидать появления новой информации о консоли в самое ближайшее время.