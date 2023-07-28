Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Nintendo Switch 2 ожидается в 2024
Компания PixArt, китайский производитель, поставлявший SoC для сенсора JoyCon и другие компоненты для предыдущих домашних консолей Nintendo, таких как Wii и Wii U, сделала одно заявление.

реклама

Преемник Nintendo DS еще не был официально анонсирован, однако появившаяся сегодня информация позволяет предположить, что он может появиться в продаже в начале-середине 2024 года. Как сообщают Notebook Check и MoneyDJ, китайский производитель PixArt в своем последнем финансовом отчёте сообщил, что поставляет компоненты японской компании, которая, по его словам, выпустит новую консоль в начале 2024 года, после того как компания не выпускала новых консолей в течение последних лет.

Хотя в отчёте PixArt нет прямого упоминания о новой консоли Nintendo Switch, очень вероятно, что китайский производитель действительно говорит о еще не представленной консоли, поскольку это единственная японская компания, которая не выпускала новую систему уже несколько лет, что полностью исключает Sony.

реклама

Это уже не первый случай, когда китайская компания намекает на скорый выход консоли Nintendo Switch нового поколения в 2024 году. Компания Hongzhun, производящая металлические корпуса, ранее в этом месяце заявила, что ожидает роста продаж во второй половине года, поскольку Nintendo планирует выпустить новую консоль в первом квартале 2024 года. Как уже говорилось выше, компания Nintendo не давала никаких комментариев по поводу преемника консоли Nintendo Switch.

Еще в мае президент компании Shuntaro Furukawa (Шунтаро Фурукава) заявил, что до конца текущего финансового года, который заканчивается 31 марта 2024 года, новое оборудование выпускаться не будет. Однако, поскольку девкиты (наборы разработчика), по всей видимости, уже находятся в руках избранных разработчиков, следует ожидать появления новой информации о консоли в самое ближайшее время.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #игровые приставки #nintendo #игровые #техноллгии
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские хакеры проникли в учетные записи Microsoft
GT: Китай стал значительно сильнее и сможет ответить на агрессивные действия США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны цели вчерашнего массированного ракетного удара по объектам на Украине
12
СМИ: Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины
1
ЧВК "Вагнер" построит еще несколько лагерей в Беларуси
6
Разгромленная бронегруппа ВСУ состоящая из БМП Bradley, была запечатлена под Ореховым
8
«Ланцетами» удалось вывести из строя ЗРК NASAMS-2
9
МиГ-31К выпустили в сторону украинской столицы сразу 10 гиперзвуковых "Кинжалов"
7
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
1
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
6
Почему армии РФ не нужен танк «Армата» – будущее, которое оказалось далеко от реальности
18
FT: спецназ ВСУ вынужден действовать как простая пехота, так как в украинской армии большие потери
+
Россия строит «спящие» беспилотники «Джокер» — что это за оружие
+
Пригожин побывал на форуме «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге и встретился с послом ЦАР
2
Видео поражения Бредли 30мм пушкой появилось в сети - дополнительная броня не помогла
3
В распоряжении ЧВК "Вагнер" в Беларуси имеется доступ к артиллерии и боеприпасам
1
Активность применения «Ланцетов» растёт: появились новые кадры поражения «самоходок» ВСУ
+
Представитель ВСУ заявил, что русские «Ониксы безнаказанно летают в небе Украины»
+
Ни дня без работы «Ланцетов»: дрон-камикадзе поразил очередной танк Leopard 2
3
Русский корабли ВМФ будут глушить GPS противника новыми установками «Пле-21»
1
В сеть попали характеристики процессоров Intel 14-го поколения с заблокированным множителем
+
Британцы показали свой новый танк для боев в городских условиях
1

Популярные статьи

Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
20
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
16
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
26
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
22
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
20
Против кого Турция наращивает свой военно-промышленный потенциал
3
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
3
Объединенные Арабские Эмираты вырываются вперед в борьбе с засухой
2
Международный оверклокерский турнир HWBOT Team Cup 2023 - какое железо разгоняем в этом году
6

Сейчас обсуждают

vigo1974
08:00
А если сделать скриншот?;)
В MIT разработали инструмент не позволяющий искусственному интеллекту редактировать ваши изображения
Dushm@n
07:54
Довольно странно. Керты от гигабайта такие же на 20Гб кроме майнинга ничего не могут, ровно как и не так давно продававшаяся небольшая партия из 10шт Founders Edition на 20Гб на ебее, драйвер о них пр...
MSI GeForce RTX 3080 Ti с 20 ГБ памяти продается в Австралии за 740 долларов
Ник Хобо
07:52
"нынче расплодились в интернете личности, имеющие наглость писать статьи о чём бы то ни было, даже не подержав это в руках или хотя бы, бегло не ознакомившись с источниками в гугле" Просто процитирую ...
Семь версий драйверов для видеокарты Intel, или ответ господам под никами Пузо, SVG4K и Neodimm
Redneck_prm
07:50
Забавно наблюдать, как человек, не заставший компьютерные 90-е, но увлекшийся ретрожелезом, стал считать себя экспертом по тому периоду. >>> но для фирменных Intel то, и свежие BIOS были доступны дл...
Семь версий драйверов для видеокарты Intel, или ответ господам под никами Пузо, SVG4K и Neodimm
Михаил Лукиных
07:45
Ты почитай какие законы Дума готовится принять
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение
Михаил Лукиных
07:42
Вообще то основная задача САУ и танков-подавить огневые точки,ну и с себе подобными повоевать.В финскую войну они доты выносили на линии Маннергейма
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение
Михаил Лукиных
07:38
Изначально бмп-1 разрабатывался для доставки и поддержки пехоты.Все наверно видели кадры с учений 80х годов,когда пехота высаживались и разворачивалась в цепи с БМП в середине.Сейчас никто цепями не...
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение
Hirano Kohta
07:35
>>Но о цене речь не идёт, когда выгребаешь неликвид со складов. Тем не менее продадут за фулл прайс. Всегда, когда кому-то оказывают помощь, за это кто-то платит.
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
Evgeny Vist
07:34
А, что мешает сделать скриншот экрана или просто сделать фото с экрана и затем уже новое изображение без защиты отдать ИИ?
В MIT разработали инструмент не позволяющий искусственному интеллекту редактировать ваши изображения
Дмитрий
07:26
Еслиб это хоть как то подкреплялось контентом а то одни леопарды и бредли горящие
Первые танки M1 Abrams могут отправиться на Украину в сентябре — СМИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем