Лимит для беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа в 1000 евро, снижают до 200 евро.

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Стало известно, что с 1 апреля отменяются повышенные нормы беспошлинного ввоза, если сейчас еще можно ввести на территорию России посылки стоимостью до 1000 евро без уплаты пошлины, то с 1 апреля этот лимит снижается в пять раз, до 200 евро, хорошая такая шутка получается. Что очень неприятно в купе с тем, что многие компании ушли с Российского рынка и приобрести многие товары можно только заказав их из-за границы. На данный момент были письма вице-премьеру РФ Алексею Оверчуку от Александра Калинина от 17 марта и от Союза потребителей РФ еще ранее. Письма не получили ответа.

Все это на фоне практически не работающего «импортозамещения», о котором с прошлого года уже и не слышно, основные разговоры чиновников были о «параллельном импорте». И это на фоне приезда председателя Китайской народной Республики и увеличения роста товарообмена между нашими странами, это с одной стороны. С другой стороны есть и другой фон, более тревожный, согласно которому похоже, что наш так называемый «параллельный импорт» и так трещит по швам, судя по последним новостям о том, что Турция перекрывает транзит, такие же слухи идут из Казахстана и других «дружественных стран».

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