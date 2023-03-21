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В Стэнфордском университете ученые разработали нейросетевой чат бот Alpaka
Искусственный интеллект Стэнфорда Alpaca во многих задачах работает так же, как удивительный ChatGPT, но он построен на модели языка с открытым исходным кодом и стоит менее 600 долларов США для обучения. В основе Alpaca лежит языковая модель LLaMA 7B, обученная определённым образом. Одна из групп говорит, что им удалось завершить процесс обучения в течение пяти часов на одной высококачественной видеокарте nVidia RTX 4090.
Понятно , что разработчикам Alpaka еще предстоит его доработать, но потенциал у нового ИИ уже весьма высок. Так же отличительной чертой является что Alpaka может работать в оффлайн режиме, т.е. без доступа к сети и практически на любом ПК.