Кто управляет долларом? Делаю прогноз курса доллара и рубля, расскажу об экономической ситуации в России, а также о дефолте и девальвации.

Сегодня будет экстренная статья по доллару, примерно такая же экстренная, как и заседание ЦБ РФ из-за событий на валютном рынке. Вы наверняка знаете, что в последнее время курсы валют уверенно росли, а страна за этим наблюдала с улыбкой. Доллар зашкаливал существенно за 100 рублей и явно собирался расти дальше. Мне очевидно, что наблюдаемое ослабление рубля в последнее время приобрело заметно нефундаментальный характер.

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Думаю, что это было очевидно не только мне, но и финансовым властям РФ. В своих некоторых статьях на тему валюты я говорил, что скоро регулятор при продолжении роста курсов валют в рублях может перейти к конкретным охлаждающим действиям, и вот мы с вами видим что, ЦБ на внеочередном заседании резко поднимает ключевую ставку даже после объявления о том, что скоро произойдет это незапланированное заседани. Курсы валют пошли вниз, в частности курс доллара снизился после этого сразу на несколько рублей, ставку подняли до 12 процентов и на момент создания этой статьи никаких других дополнительных мер не было озвучено. Возможно пока курс доллара еще немного снизится. Очень не исключаю, что многие покупатели валюты успокоились, потому что ЦБ показал своими действиями, что не хочет видеть курс доллара выше 100 рублей.

Вот что же все это означает? Какой курс доллара теперь нам ждать? Что будет с фондовым рынком? В ближайшие часы и дни станет понятно. Достаточно ли было такого поднятия ключевой ставки для стабилизации валютного рынка? Возможно, курсы какое-то непродолжительное время поищут новое равновесие и похоже, что если оно будет найдено заметно ниже ста рублей за доллар с тенденцией к небольшому укреплению рубля, то дальнейших экстренных мер от регулятора не появится. Ранее финансовые власти уже высказывались о том, что для экономики России нормальным и даже желательным будет являться курс доллара в районе 80-90 рублей.

Похоже, что для начала уровень 95 рублей плюс минус 23 рубля всех устроит, а потом в силу снова вступит более фундаментальный курс, образующий факторы. Прежде всего, это баланс, экспорт, импорт цены на нефть и так далее. Очевидно, что ЦБ примерно этого и хочет, наверняка так и произойдет. При этом, уже довольно резкое повышение ставки за летний период может спровоцировать охлаждение кредитного рынка, а на фоне роста процентных ставок экономика и фондовый рынок тоже могут перестать "улыбаться". Кредитная нагрузка на бизнес усилится, давление на фондовый рынок соответственно тоже, то есть появилась дополнительная фундаментальная причина для коррекции на фондовом рынке.

В общем сейчас может быть не сразу мы увидим укрепление рубля, не слишком сильное но заметное. Я всё же жду постепенное ослабление рубля из-за санкционного давления и из-за соответствующей конфигурации баланса экспортных и импортных потоков валют.

И да, пребудет с вами сила сложного процента.