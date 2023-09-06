LG представила портативный светодиодный экран StanbyMe Go. Теперь компания объявила цену и доступность устройства в США. LG StanbyMe Go помещен в портативный чемодан, в который также входят встроенный аккумулятор и динамики.

LG представила портативный светодиодный экран StanbyMe Go. Теперь компания объявила цену и доступность устройства в США. LG StanbyMe Go помещен в портативный чемодан, в который также входят встроенный аккумулятор и динамики. Цена телевизора составляет 999 долларов, и теперь его можно предварительно заказать в США. Ожидается, что клиенты, оформившие предварительный заказ на этот портативный светодиодный телевизор, получат его к концу этого месяца .

«Просмотр контента больше не ограничивается гостиной или даже домом, но до сих пор потребителям приходилось жертвовать размером экрана в пользу портативности. LG StanbyME Go делает полномасштабный просмотр удобным для путешествий и предлагает универсальный вариант. для потоковой передачи, прослушивания, удаленной работы и многого другого», — сказал Дэвид Парк, руководитель отдела маркетинга продуктов HE в LG.

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StanbyMe Go оснащен 27-дюймовым сенсорным светодиодным экраном, который крепится к подставке внутри корпуса. Экран можно наклонять, поворачивать, поднимать и опускать в альбомной или портретной ориентации, а также в настольном режиме.

LG StanbyMe Go может похвастаться встроенным 20-ваттным динамиком, который адаптируется к ориентации экрана и обеспечивает оптимальный объемный звук. Устройство также поддерживает видеотехнологию Dolby Vision и стереозвук Dolby Atmos.