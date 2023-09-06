Google недавно объявил, что более 2 миллиардов зарегистрированных пользователей ежемесячно смотрят YouTube Shorts. Это число превышает 1,5 миллиарда пользователей YouTube Shorts, ежемесячно регистрирующихся в системе, объявленных в 2022 году. YouTube для коротких видео преимущество над конкурентами, такими как TikTok и Instagram Reels; возможно, это не такие уж хорошие новости для самой платформы. Согласно сообщению Financial Times со ссылкой на источники компании, Shorts могут нанести ущерб основному долгосрочному видеобизнесу платформы потокового видео, принадлежащей Google.



Согласно отчету, платформа коротких видео Shorts «рискует уничтожить свой основной бизнес». «На недавних совещаниях по стратегии YouTube обсуждался риск того, что длинные видеоролики, приносящие компании больший доход, «вымирают» как формат», — говорится в отчете. Далее утверждается, что команда YouTube считает, что «создатели контента делают меньше длинных видеороликов из-за отсутствия потребительского аппетита и комиссий от брендов, которые предпочитают короткий контент для продакт-плейсмента».

Сообщается, что команда считает, что YouTube Shorts «разработаны для того, чтобы дополнять, а не конкурировать со всеми другими форматами, которые используют создатели» на платформе, такими как аудио и прямые трансляции. YouTube теперь должен поддерживать Shorts по мере того, как они набирают популярность, например, инвестируя в авторов и стимулируя их создавать эксклюзивный контент. В то же время компания все еще пытается выяснить, как получить больше дохода от рекламы в Shorts. В конце прошлого года компания представила рекламу в Shorts.

Доходы от рекламы на YouTube снижаются по сравнению с прошлым годом уже три квартала подряд. Однако в прошлом квартале он показал рост. В своих результатах за второй квартал (2-й квартал) 2023 года Google сообщил, что доход от рекламы на YouTube составил 7,67 миллиарда долларов. Это на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.





В целом у Google были положительные квартальные результаты с ростом доходов от рекламы и облачных технологий. За квартал, закончившийся в июне, компания заработала $74,6 млрд — по сравнению с $69,7 млрд, полученными во втором квартале 2022 года.