HMD Global, компания, владеющая лицензией на производство смартфонов под брендом Нокиа, готова выпустить свой новый смартфон с поддержкой 5G в Индии.

HMD Global, компания, владеющая лицензией на производство смартфонов под брендом Нокиа, готова выпустить свой новый смартфон с поддержкой 5G в Индии. Компания подтвердила, что вскоре выпустит в стране свой смартфон 5G под брендом Nokia. Nokia Mobile India обратилась к X (ранее известному как Twitter), чтобы проинформировать о выпуске своего будущего смартфона.

«Готовы ли вы ощутить скорость со смартфоном Nokia 5G? Следите за анонсом 6 сентября 2023 года», — написала компания на X. Nokia пока не раскрыла никаких подробностей о грядущем смартфоне. Однако слухи предполагают, что компания может запустить в Индии смартфон Nokia G42 5G.

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Nokia G42 5G — первый смартфон компании, подлежащий самостоятельному ремонту. Nokia G42 может похвастаться ремонтопригодностью QuickFix, позволяющей пользователям легко заменять треснувшие экраны, поврежденные порты зарядки и изношенные аккумуляторы самостоятельно. iFixit предлагает недорогие запасные части и подробные пошаговые инструкции по ремонту, упрощающие для пользователей процесс ремонта Nokia G42. Nokia G42 5G имеет конструкцию QuickFix и использует экологичные методы за счет использования задней панели, на 65% состоящей из переработанных материалов. Устройство может похвастаться 6,56-дюймовым дисплеем HD+ с разрешением 720x1612 пикселей и высокой частотой обновления 90 Гц. Для защиты дисплея нанесен слой Corning Gorilla Glass 3.

Под капотом Nokia G42 5G установлен восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 480+ в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти, дополненной поддержкой 5 ГБ виртуальной оперативной памяти. Телефон предлагает вместительную внутреннюю память объемом 128 ГБ, которую можно расширить до 1 ТБ за счет добавления карты microSD. Этот смартфон Nokia среднего класса, работающий под управлением операционной системы Android 13, будет получать от компании обновления ОС в течение двух лет. Что касается изображения, Nokia G42 5G может похвастаться тройной задней камерой, включающей основную камеру на 50 МП, датчик глубины 2 МП и макрообъектив на 2 МП. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп с ночным режимом.





Nokia G42 5G имеет степень защиты IP52, что обеспечивает защиту от воды и пыли. Чтобы обеспечить вас энергией в течение всего дня, смартфон оснащен прочной батареей емкостью 5000 мАч, дополненной поддержкой быстрой зарядки 20 Вт.