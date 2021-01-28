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WhatsApp продолжает повышать безопасность пользователей сервиса. В данный момент планируется добавить дополнительный уровень безопасности для входа в WhatsApp Web и в настольную версию. Так что, возможно когда в следующий раз вы решите привязать свою учетную запись WhatsApp к веб-браузеру или войти в настольную версию, вам будет предложено подтвердить запрос на вход, используя зарегистрированный отпечаток пальца или функцию разблокировки по лицу на вашем телефоне.

До появления этого изменения вход в WhatsApp Web был намного проще. Вам нужно было просто отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона, и вы моментально входили. Хотя это и удобно, но привело к некоторым потенциальным нарушениям конфиденциальности, поскольку любой мог получить доступ к смартфону и отсканировать QR-код, чтобы войти в чат WhatsApp.

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В идеале это обновление должно обеспечить дополнительный уровень безопасности, поскольку теперь для входа в систему потребуется ваша биометрия, и это безусловно для многих, желанное дополнение.

WhatsApp Web станет более безопасным благодаря биометрической аутентификации.

WhatsApp не скрывает этого изменения и сообщает, что процесс аутентификации будет обрабатываться биометрическими API-интерфейсами соответствующей ОС, а это означает, что WhatsApp в любом случае не будет иметь доступа к данным, хранящимся на вашем телефоне.

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На данный момент новая функция биометрической аутентификации развертывается на Android и iOS. Эта функция будет включена по умолчанию на устройствах Android, на которых включена поддержка биометрической аутентификации; то же самое касается устройств iOS, работающих на iOS 14 и выше, и вы не сможете отключить эту функцию. Если вы захотите отключить ее, то вам придется вообще отключить биометрическую аутентификацию, что конечно не самый удобный способ, тем не менее WhatsApp начнет внедрять это обновление уже сегодня.