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Система аналогичная патрулю из CS: GO приходит в следующую игру от Valve.

Как и в других крупных онлайн — играх, в Dota 2 присутствует давняя проблема с оскорбительным поведением и нарушениями правил игры. Поэтому, Valve предлагает систему контроля сообщества, аналогичную CS: GO. В этой системе игроки, имеющие продолжительное время хорошую репутацию, смогут изучать отчеты других игроков и оценивать их поведение.

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Эти игроки будут получать записи матчей с заранее отмеченными разделами, на которых было отмечено подозрительное поведение. У них будет шанс наказать или оправдать игрока, либо отклонить дело из-за отсутствия доказательств. Сообщество теперь сможет контролировать друг друга, а Valve дает больше власти самим игрокам.

В игре CS: GO система работает очень похоже, где в основном она имеет дело с читерами (людьми, которые используют внешние программы для обмана в игре) и редко фокусируется на плохом поведении. Обе игры будут иметь в целом одинаковую систему, с незначительными отличиями.

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После жалоб от большого количества членов сообщества, игрока могут заблокировать на 30 или более дней, либо бессрочно. Посмотрим, как часто Valve будет блокировать игроков не соблюдающих правила игры, но это безусловно, сдерживающий фактор, особенно для коллекционеров различных скинов за огромные суммы. Ведь обычно заблокированный игрок теряет доступ к внутриигровым предметам.

После бана игроку по умолчанию будет отключен звуковой и текстовый чат. При попытке использовать чат ему придет уведомление о блокировке. Другие игроки по желанию смогут его разблокировать.