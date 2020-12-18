Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Amazon в своей статистике впервые показала, что все четыре новых процессора Ryzen 5000 входят в ТОП-12 самых продаваемых процессоров компании. От Intel в этом рейтинге представлена только Core i7-9700K…

реклама

Некоторые обвиняли AMD в выпуске Ryzen 5000 только на бумаге, на это ответил Фрэнк Азор, главный архитектор игровых решений и маркетинга AMD, объяснив, что обвинение не соответствует действительности, а компания уже поставила "тонны процессоров", только вот спрос намного превысил предложение. Единственный способ сейчас проверить слова Азора — это обновлять статистику продаж Amazon. Однако на тот момент (начало ноября) Ryzen 5000 действительно был одним из самых продаваемых процессоров. Все четыре модели демонстрировали высокие продажи и вошли в топ-16 (что впоследствии подтверждалось статистикой немецкой Mindfactory).

Чуть позже некоторые модели Ryzen 5000 переместились на более низкие позиции, но теперь ситуация не только вернулась к ноябрьскому уровню, но и улучшилась.

анонсы и реклама Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде <b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Ryzen 7 5800X - 1-е место

Ryzen 5 5600X - 8-е место

реклама

Ryzen 9 5900X - 10-е место

Ryzen 5 5950X - 12-е место

реклама

Ну а у компании Intel из двенадцати процессоров в топ-12 попал только Core i7-9700K, который обязан своей популярностью комбинации из восьми физических ядер по выгодной цене в 269 долларов. Первые процессоры Intel из текущего поколения Comet Lake можно найти только на 13-м и 14-м местах.

реклама

Подъем на более высокую ступень в рейтинге продаж Ryzen 5000 скорее всего обусловлен не только их высокими характеристиками, но и тем, что они в наличии, то есть доступность улучшилась, по крайней мере, за границей, что вселяет в наши сердца надежду на будущее.



