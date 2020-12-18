Все модели Ryzen 5000 в ТОП-12 по продажам Amazon, а от Intel в этом рейтинге только i7-9700K
Amazon в своей статистике впервые показала, что все четыре новых процессора Ryzen 5000 входят в ТОП-12 самых продаваемых процессоров компании. От Intel в этом рейтинге представлена только Core i7-9700K…
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Некоторые обвиняли AMD в выпуске Ryzen 5000 только на бумаге, на это ответил Фрэнк Азор, главный архитектор игровых решений и маркетинга AMD, объяснив, что обвинение не соответствует действительности, а компания уже поставила "тонны процессоров", только вот спрос намного превысил предложение. Единственный способ сейчас проверить слова Азора — это обновлять статистику продаж Amazon. Однако на тот момент (начало ноября) Ryzen 5000 действительно был одним из самых продаваемых процессоров. Все четыре модели демонстрировали высокие продажи и вошли в топ-16 (что впоследствии подтверждалось статистикой немецкой Mindfactory).
Чуть позже некоторые модели Ryzen 5000 переместились на более низкие позиции, но теперь ситуация не только вернулась к ноябрьскому уровню, но и улучшилась.
Ryzen 7 5800X - 1-е место
Ryzen 5 5600X - 8-е место
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Ryzen 9 5900X - 10-е место
Ryzen 5 5950X - 12-е место
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Ну а у компании Intel из двенадцати процессоров в топ-12 попал только Core i7-9700K, который обязан своей популярностью комбинации из восьми физических ядер по выгодной цене в 269 долларов. Первые процессоры Intel из текущего поколения Comet Lake можно найти только на 13-м и 14-м местах.
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Подъем на более высокую ступень в рейтинге продаж Ryzen 5000 скорее всего обусловлен не только их высокими характеристиками, но и тем, что они в наличии, то есть доступность улучшилась, по крайней мере, за границей, что вселяет в наши сердца надежду на будущее.
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