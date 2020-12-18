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Все модели Ryzen 5000 в ТОП-12 по продажам Amazon, а от Intel в этом рейтинге только i7-9700K

Статистика продаж от Amazon показывает стремительный рост продаж CPU AMD
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Amazon в своей статистике впервые показала, что все четыре новых процессора Ryzen 5000 входят в ТОП-12 самых продаваемых процессоров компании. От Intel в этом рейтинге представлена только Core i7-9700K…

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Некоторые обвиняли AMD в выпуске Ryzen 5000 только на бумаге, на это ответил Фрэнк Азор, главный архитектор игровых решений и маркетинга AMD, объяснив, что обвинение не соответствует действительности, а компания уже поставила "тонны процессоров", только вот спрос намного превысил предложение. Единственный способ сейчас проверить слова Азора — это обновлять статистику продаж Amazon. Однако на тот момент (начало ноября) Ryzen 5000 действительно был одним из самых продаваемых процессоров. Все четыре модели демонстрировали высокие продажи и вошли в топ-16 (что впоследствии подтверждалось статистикой немецкой Mindfactory).

Чуть позже некоторые модели Ryzen 5000 переместились на более низкие позиции, но теперь ситуация не только вернулась к ноябрьскому уровню, но и улучшилась.

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Ну а у компании Intel из двенадцати процессоров в топ-12 попал только Core i7-9700K, который обязан своей популярностью комбинации из восьми физических ядер по выгодной цене в 269 долларов. Первые процессоры Intel из текущего поколения Comet Lake можно найти только на 13-м и 14-м местах.

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Подъем на более высокую ступень в рейтинге продаж Ryzen 5000 скорее всего обусловлен не только их высокими характеристиками, но и тем, что они в наличии, то есть доступность улучшилась, по крайней мере, за границей, что вселяет в наши сердца надежду на будущее.


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Теги

amd intel ryzen процессор cpu амд i7-9700k интел 9700k райзен
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Оверклокерс вообще упоролись с рекламой, 2 строчки рейтинга - реклама, еще 2 строчки рейтинга - еще реклама, вы вообще во что там долбитесь, нелюди?
Все модели Ryzen 5000 в ТОП-12 по продажам Amazon, а от Intel в этом рейтинге только i7-9700K
mVlad
22:56
Видимо покупатели считают, что интел им извергла очередное "озеро помета" ( (c/p)omet Lake). Статистика явно продаж показывает, на что тратят свои кровные деньги. А вот корпоративные продажи, мне каже...
Все модели Ryzen 5000 в ТОП-12 по продажам Amazon, а от Intel в этом рейтинге только i7-9700K
Axary
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Terex VS
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