Симулятор выживания игра Ark 2 выйдет в 2022 году только для Xbox Series и PC
Трейлер создан с помощью внутриигрового движка и демонстрирует возможности игры
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Сегодня вам уже была представлена новость об игре Ark II, а именно сообщалось, что Вин Дизель будет как актер исполнять главную роль в игре. Но, помимо раскрытия своего актерского таланта, Вин Дизель будет помогать студии Wildcard в разработке игры и в качестве исполнительного продюсера.
В этот понедельник пришли новости и от Xbox. Менеджер по маркетингу Tao Sila в новом пресс-релизе сообщает, что Ark II выйдет в 2022 году в качестве эксклюзивной версии для запуска консоли Xbox. Это означает, что после выпуска игра будет доступна только на платформе Xbox Series и PC.
Также Tao Sila рассказал о сюжете игры:
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игроки Ark 2 окажутся в новом жестоком мире примитивного выживания против животных и людей, столкнувшись с вездесущими угрозами гиперреалистичных разумных динозавров, агрессивной инопланетной фауны и экзотической окружающей среды неземной планеты. Выжившие продолжат драматическую историю игры Ark, охватывающую эпохи эволюции человечества, в этом опыте выживания песочницы нового поколения.
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В Ark II также будет Вин Дизель в качестве героя, Сантьяго, который также будет персонажем-кроссовером в грядущем анимационном сериале «Ark: The Animated Series». Помимо того, что Вин Дизель проявляет свои актерские таланты в Ark II, он также является большим поклонником франшизы, теперь он выступает в качестве исполнительного продюсера сиквела игры и провел более 1000 часов в Ark: Survival Evolved.
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Интересно, что актер Вин Дизель совсем не такой уж и брутальный мачо, как предстает в своих фильмах, в реальной жизни как самый обычный школьник может позволить себе поиграть тысячи часов за компьютерными играми.
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