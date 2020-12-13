Радость для хейтеров - из-за игры Cyberpunk 2077 обрушились акции CD Projekt
Выход долгожданной игры Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt Red привел к обратному от ожидаемого эффекту: акции компании резко начали падать. Несмотря на то, что она стала самой быстро продаваемой игрой (было продано уже более 8 миллионов), акции компании отреагировали значительным снижением. Что же послужило такому странному и противоречивому результату?
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В игре есть много ошибок и недоделанной работы. Довольно сильно это заметно на консолях прошлого поколения: мыльная графика, падение FPS, ужасные текстуры, малая дальность прорисовки и все это далеко не на максимальных настройках игры. На персональном компьютере дела с графикой обстоят намного лучше, но и его не обошли недоработки: тени живущие сами по себе, падение без урона, невидимые препятствия, баги с деревьями и так далее. Интернет заполонили гневные комментарии и видеообзоры недовольных покупателей.
Для CD Projekt Red это значит еще много недель напряженной работы по выявлению, отладке и тестированию игры. Распространение информации о том, что в игре множество багов, может привести к тому, что игроки откажутся от покупок в преддверии Рождества и будут ждать новых патчей и скидок.
Угроза получить статус "глючной" игры обрушила акции CD Projekt на Варшавской фондовой бирже. Их стоимость упала на 26 процентов от стоимости бывшей на прошлой неделе, падение составило примерно 10 процентов в день.
Однако оценка игры все равно в целом остается положительной. К примеру на сервере metacritic.com профессиональные обозреватели оценивают ее на высокие 90 баллов из 100. Оценки игроков на платформе Steam так же в основном положительные: из 160 тысяч оценок, положительные (126,650), отрицательные (34,247).
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Несмотря на радость хейтеров от падения акций, несомненно, что CD Projekt Red получится довольно быстро убрать все недоработки и баги из игры и предрождественские продажи будут отличными, "Cyberpunk 2077" наверняка войдет в ТОП 10 самых продаваемых игр. Предполагается, что вскоре эта игра превзойдет предыдущий хит от польской студии "Ведьмак 3: Дикая Охота". Согласно серверу Игровая индустрия в следующие 12 месяцев будет продано около 29,7 миллиона копий игры, что может сделать ее 10-м бестселлером в истории игровой индустрии.
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