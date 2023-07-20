Аналогичное решение компания принимала два года назад.

По данным Electrec, компания Tesla собирается вернуться к использованию биткоин-платежей, которые были приняты ею более двух лет назад, но через некоторое время были отменены.

"Интернет-шпионам" удалось обнаружить изменения в исходном коде сайта Tesla, свидетельствующие о намерении компании выставить свои автомобили на продажу в обмен на биткоины.

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Этот стратегический ход может быть связан с последней информацией, что более половины майнинговых операций по добыче биткоинов работают на возобновляемых источниках энергии. Таким образом, компания Tesla может найти оправдание тому, что биткоин снова станет приемлемым способом оплаты за автомобили.

В начале 2021 года компания Tesla сделала значительные инвестиции в BTC в размере $1,5 млрд, что привело к резкому росту его стоимости до $47,5 тыс. Вслед за этим автопроизводитель начал принимать различные криптовалюты в качестве оплаты за свои новые автомобили, что привело к повышению курса до $55,4 тыс.

Однако вскоре после этого компания Tesla изменила свою позицию и отказалась от возможности оплаты биткоинами.

В то время компания Tesla прямо заявила, что сохраняет свои запасы биткоинов и планирует восстановить оплату криптовалютой, когда большая часть BTC будет добываться путём использования возобновляемых источников энергии.

На данный момент Tesla не сделала никаких официальных заявлений по поводу этого события, в то время как курс биткоина пытается удержаться выше отметки в $30 000.