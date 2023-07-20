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RX 7700 XT и RX 7800 XT должны выйти в третьем квартале 2023 года
Более мощная модель получит 16Gb памяти.

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Планы компании AMD на ближайшее будущее связаны с выпуском видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, основанных на архитектуре GPU RDNA3, который должен состояться в третьем квартале 2023 года, примерно во время проведения выставки Gamescom в Кельне (Германия).

Текущая линейка графических процессоров AMD Radeon RX 7000 RDNA3 имеет заметный пробел в ценовом диапазоне $400-600. Несмотря на то, что AMD уже представила такие high-end варианты, как RX 7900 XTX и RX 7900 XT по цене от $799, а также более доступный Radeon RX 7600 от $300, компания упускает значительный сегмент рынка, который NVIDIA "закрыла" тремя GPU.

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GeForce RTX 4060 по цене $299, RTX 4060 Ti за $399 и RTX 4070 за $599 конкурируют с более старыми GPU RDNA2 от AMD. 

В ответ на это AMD намерена выровнять ситуацию, представив графические процессоры Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT, выход которых ожидается в конце третьего квартала 2023 года. Хотя спецификации этих процессоров пока неизвестны, скорее всего, в них будет использована матрица Navi 32. Radeon RX 7800 XT, возможно, будет оснащаться 16Gb памяти, а Radeon RX 7700 XT – 12Gb.

nullПри соответствующей цене Radeon RX 7700 XT может составить серьезную конкуренцию серии RTX 4060 от NVIDIA в диапазоне $400-500.

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#amd #nvidia #видеокарты #rdna3 #rx 7800 xt #rx 7700 xt
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