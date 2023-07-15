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Стали известны характеристики RX 7800М XT: 16Gb GDDR6 и мощность уровня настольной RTX 3080
Возможно, чип даже догонит мобильную RTX 4080.

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"Пазл" топовой линейки видеокарт RDNA3 будет завершен моделью Radeon RX 7800 XT, расположенной чуть ниже RX 7900 XT. В этой модели будет использоваться уменьшенный чип Navi 31, оснащенный 16Gb памяти GDDR6 и 64Mb кэш-памяти L3 (Infinity Cache). По прогнозам, графический процессор Navi 31, встроенный в RX 7800 XT, будет иметь 4480 шейдерных процессоров. При этом память будет работать на тактовой частоте 20 Гбит/с и оснащаться 256-битным интерфейсом.

Что касается архитектуры Navi 31, то количество активных плашек Memory Complex Dies (MCD) будет уменьшено с шести до четырех, каждая из которых состоит из 64-разрядного контроллера и 16Mb кэш-памяти. В результате такой конфигурации общая ширина шины составит 256 бит, а объем кэш-памяти – 64Mb. Как и в случае с GPU серии RX 7900, частота работы графического ядра RX 7800 XT составит чуть менее 3 ГГц.

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Переходя к мобильному варианту, отметим, что чип Radeon RX 7800M XT станет аналогом серии RX 7800 для ноутбуков. Ожидается, что он будет обладать такими же характеристиками ядра, как и RX 7800, но с меньшей шиной и кэш-памятью. По производительности чип находится в одном диапазоне с настольными видеокартами NVIDIA, такими как GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 3080, и даже конкурирует с мобильной GeForce RTX 4080. 

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