На фоне предположений о возможном запрете на продажу высокопроизводительных графических процессоров в Китай, на китайском рынке произошел удивительный скачок цен на чипы NVIDIA A800. Как сообщает DigiTimes, всего за две недели розничная стоимость выросла на поразительные 20%.
реклама
Еще две недели назад стандартная цена за единицу вычислительного GPU A800 в виде PCIe-карты составляла около 90 000 китайских юаней ($12 400). В настоящее время цена приближается к 110 000 юаней ($15 000), что свидетельствует о существенном 20%-м росте.
Вопрос завышенных цен на чипы в сочетании с острой нехваткой вычислительных мощностей в Китае привлек внимание участников Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2023. Приобрести высококлассные чипы для искусственного интеллекта по официальным каналам в Китае становится все сложнее, поэтому китайские технологические компании, нуждающиеся в значительных вычислительных мощностях, прибегают к услугам облачных вычислений, предоставляемых такими компаниями, как Amazon AWS и Microsoft Azure. Как правило, эти сервисы используются для решения масштабных задач по обучению языковых моделей и опираются на центры обработки данных, расположенные в Китае или Сингапуре.
Китайская вычислительная индустрия сегодня сталкивается с рядом серьезных проблем, включая трудоемкий процесс создания вычислительных кластеров ИИ, трудности с закупкой высокотехнологичных чипов ИИ из зарубежных источников и нехватку чипов отечественного производства, таких как BR104 и BR100.