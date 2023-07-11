Гонка за установлением нового мирового рекорда частоты GPU на базе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 идет полным ходом, и недавно оверклокер CENS преодолел отметку 4090 МГц, достигнув максимально возможной частоты.
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Известные конкуренты Colorful, GALAX и ASUS, вели ожесточенную борьбу за преодоление порога в 4 ГГц. Если сначала ASUS достигла этого знаменательного рубежа благодаря своему передовому дизайну ROG MATRIX, то Colorful RTX 4090 iGame LAB недавно подняла ставки, достигнув разогнанной частоты 4090 МГц.
Это впечатляющее достижение можно в очередной раз приписать немецкому оверклокеру CENS, который постоянно одерживает победы в этой области и получает всемирное признание благодаря мощности видеокарты GeForce RTX 4090. В своей последней попытке оверклокер еще больше расширил границы, достигнув частоты в 4095 МГц.
Для разгона использовалось охлаждение LN2, поскольку именно оно является наиболее предпочтительным для разгона чипов до таких экстремальных значений. Судя по появлению новых рекордов стабильно каждый месяц, пока что говорить о достижении предела RTX 4090 рано.