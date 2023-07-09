Создатели канала Hardware Unboxed взяли на себя труд провести всестороннее исследование видеокарты GeForce RTX 4060 Ti, изучив ее производительность в 50 играх. Такой широкий набор игр, который обычно не встречается в тестах, обеспечивает более точный результат.
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В среднем, при работе в разрешении Full HD RTX 4060 Ti демонстрирует всего 8% прироста по сравнению со своей предшественницей RTX 3060 Ti. В этом разрешении только две игры из всей подборки демонстрируют заметную разницу в 21-23%, в то время как остальные тайтлы показывают разницу в 15% и ниже. Более того, в пяти играх RTX 3060 Ti фактически превосходит более новую модель, причем в одной игре её преимущество составляет 10%.
При разрешении 1440p ситуация для RTX 4060 Ti ухудшается. В среднем она лишь на 5% быстрее своей предшественницы и уступает в восьми играх, что составляет 16% случаев.
Естественно, это сравнение проводилось без использования DLSS (Deep Learning Super Sampling), однако такой подход обеспечивает более справедливую оценку.
Кроме того, не стоит забывать, что RTX 4060 Ti вышла на рынок по цене в $400, что соответствует начальной стоимости RTX 3060 Ti после ее выхода. Тем не менее, в настоящее время в США RTX 3060 Ti можно приобрести по цене от $340.