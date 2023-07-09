А в некоторых проектах старая карта оказывается даже мощнее.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Создатели канала Hardware Unboxed взяли на себя труд провести всестороннее исследование видеокарты GeForce RTX 4060 Ti, изучив ее производительность в 50 играх. Такой широкий набор игр, который обычно не встречается в тестах, обеспечивает более точный результат.

реклама

В среднем, при работе в разрешении Full HD RTX 4060 Ti демонстрирует всего 8% прироста по сравнению со своей предшественницей RTX 3060 Ti. В этом разрешении только две игры из всей подборки демонстрируют заметную разницу в 21-23%, в то время как остальные тайтлы показывают разницу в 15% и ниже. Более того, в пяти играх RTX 3060 Ti фактически превосходит более новую модель, причем в одной игре её преимущество составляет 10%.

При разрешении 1440p ситуация для RTX 4060 Ti ухудшается. В среднем она лишь на 5% быстрее своей предшественницы и уступает в восьми играх, что составляет 16% случаев.

Естественно, это сравнение проводилось без использования DLSS (Deep Learning Super Sampling), однако такой подход обеспечивает более справедливую оценку.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Кроме того, не стоит забывать, что RTX 4060 Ti вышла на рынок по цене в $400, что соответствует начальной стоимости RTX 3060 Ti после ее выхода. Тем не менее, в настоящее время в США RTX 3060 Ti можно приобрести по цене от $340.