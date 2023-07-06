Это в очередной раз подтверждает неоправданность стартовых цен.

Недавно представленный графический процессор RTX 4060 быстро претерпел значительное снижение цены всего через несколько дней после выхода на рынок. Один из розничных продавцов в Испании предлагает карту за €299, что значительно ниже официальной розничной цены в €335.

реклама

Это снижение цен не ограничивается одним продавцом, так как многие европейские ритейлеры начали предлагать скидки на последнее дополнение к серии RTX 4000. Например, в Германии розничные продавцы предлагают 6%-е снижение цен на этот графический процессор. Тем не менее, испанский ритейлер пошел дальше, предложив скидку в 10%.

При ближайшем рассмотрении наиболее бюджетных вариантов из всех недавно представленных моделей становится очевидным, что каждая из них уже на 10% дешевле. Это служит явным признаком того, что первоначальные цены были неоправданно высокими, что, возможно, и стало причиной отсутствия интереса со стороны геймеров.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Сравнение последних графических процессоров и наиболее доступных вариантов показывает следующую динамику:

RTX 4060 Ti: MSRP – €449, сегодня – €399

RTX 4060: MSRP – €335, сегодня – €299

RX 7600: MSRP – €299, сегодня – €259