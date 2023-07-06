Недавно представленный графический процессор RTX 4060 быстро претерпел значительное снижение цены всего через несколько дней после выхода на рынок. Один из розничных продавцов в Испании предлагает карту за €299, что значительно ниже официальной розничной цены в €335.
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Это снижение цен не ограничивается одним продавцом, так как многие европейские ритейлеры начали предлагать скидки на последнее дополнение к серии RTX 4000. Например, в Германии розничные продавцы предлагают 6%-е снижение цен на этот графический процессор. Тем не менее, испанский ритейлер пошел дальше, предложив скидку в 10%.
При ближайшем рассмотрении наиболее бюджетных вариантов из всех недавно представленных моделей становится очевидным, что каждая из них уже на 10% дешевле. Это служит явным признаком того, что первоначальные цены были неоправданно высокими, что, возможно, и стало причиной отсутствия интереса со стороны геймеров.
Сравнение последних графических процессоров и наиболее доступных вариантов показывает следующую динамику:
- RTX 4060 Ti: MSRP – €449, сегодня – €399
- RTX 4060: MSRP – €335, сегодня – €299
- RX 7600: MSRP – €299, сегодня – €259