Криптовалюты перестали приносить ей деньги.

Крупные компании по добыче криптовалюты, пережившие недавнюю нестабильность рынка, были вынуждены значительно адаптировать свои бизнес-стратегии к сегодняшней реальности. В качестве примера можно привести компанию Hive Blockchain, которая ранее специализировалась на майнинге Ethereum, используя свои обширные ресурсы GPU, включающие около 38 000 видеокарт. Однако около года назад компания Hive приступила к преобразованиям, направленным на обслуживание рабочих нагрузок ИИ-клиентов, стремясь получить значительный доход за счет соответствия последним тенденциям вычислительной индустрии.

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Согласно недавнему отчету CoinDesk, прогресс компании Hive Blockchain подробно описывается после публикации ее последних финансовых показателей. Интересно, что руководители Hive выделяют несколько факторов, которые могут сделать их услуги более привлекательными, чем те, которые предлагают устоявшиеся технологические гиганты, такие как OpenAI или традиционные лидеры отрасли вроде Microsoft, Google и Amazon, предоставляющие решения в области ИИ и облачных вычислений.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Причины, по которым пользователи выбирают именно Hive:

Доступ к парку из 38 000 GPU для выполнения различных задач, включая машинное обучение и вычисления ИИ Соглашение о предоставлении услуг, обеспечивающее конфиденциальность данных клиента и защиту от публичных LLM (больших языковых моделей) Проверенный опыт работы в течение шести лет в качестве строителя и оператора центров обработки данных