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Крупная майнерская компания с 38 000 видеокарт полностью перешла на обслуживание ИИ
Криптовалюты перестали приносить ей деньги.
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Крупные компании по добыче криптовалюты, пережившие недавнюю нестабильность рынка, были вынуждены значительно адаптировать свои бизнес-стратегии к сегодняшней реальности. В качестве примера можно привести компанию Hive Blockchain, которая ранее специализировалась на майнинге Ethereum, используя свои обширные ресурсы GPU, включающие около 38 000 видеокарт. Однако около года назад компания Hive приступила к преобразованиям, направленным на обслуживание рабочих нагрузок ИИ-клиентов, стремясь получить значительный доход за счет соответствия последним тенденциям вычислительной индустрии.

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Согласно недавнему отчету CoinDesk, прогресс компании Hive Blockchain подробно описывается после публикации ее последних финансовых показателей. Интересно, что руководители Hive выделяют несколько факторов, которые могут сделать их услуги более привлекательными, чем те, которые предлагают устоявшиеся технологические гиганты, такие как OpenAI или традиционные лидеры отрасли вроде Microsoft, Google и Amazon, предоставляющие решения в области ИИ и облачных вычислений.

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13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Причины, по которым пользователи выбирают именно Hive:

  1. Доступ к парку из 38 000 GPU для выполнения различных задач, включая машинное обучение и вычисления ИИ
  2. Соглашение о предоставлении услуг, обеспечивающее конфиденциальность данных клиента и защиту от публичных LLM (больших языковых моделей)
  3. Проверенный опыт работы в течение шести лет в качестве строителя и оператора центров обработки данных
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#видеокарты #майнинг #криптовалюты #искусственный интеллект #криптовалютный рынок
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